Procap habilita agenda 2026 con primeros congresos internacionales de Comunicación, Periodismo y RR. PP.
Santo Domingo.- El Programa de Capacitación Periodística (Procap) habilitó la agenda del 2026 con los primeros congresos internacionales de Comunicación, Periodismo y Relaciones Públicas para periodistas, comunicadores, relacionistas y estudiantes de la República Dominicana.
El director de la entidad académica, periodista y docente Ramón Féliz Lebrón, invitó a los trabajadores de la prensa en general del país a seleccionar temprano la actividad formativa en el exterior de su preferencia.
Detalló que los eventos incluyen: boletos aéreos, hospedajes, desayunos, traslados internos, inscripción, conferencias, clases magistrales, talleres, mesas temáticas y ponencias, certificados, recorridos turísticos y culturales y seguros de viajes.
Indicó la facilidad de descuentos para gremios comunicacionales y de otras áreas profesionales como también para grupos particulares.
Precisó que los interesados pueden separar sus cupos y recibir más información, contactando el 809-639-8478.
«Este es el primer bloque de congresos internacionales del 2026, y agregaremos nuevas opciones en los próximos meses», refirió el educador Féliz Lebrón.
Fechas, países y tarifas:
Enero
Cartagena, Colombia.
US$775
Marzo
Manizales, Colombia, con visita adicional a Bogotá.
US$975
Marzo
Quito, Ecuador.
US$1,075
Abril
Bogotá, Colombia, con visita adicional a Cartagena.
US$975
Abril
Perugia, Italia.
US$2,475
Mayo
Rosario, Argentina.
US$1,575
Junio
Mérida, México.
US$1,275
Julio
Sao Paulo, Brasil, con visita adicional a Lima, Perú.
US$1,775
Julio
Monterrey, México.
US$1,275
Julio
Bogotá, Colombia, con visita adicional a Medellín.
US$1,075
Julio
San Pedro Sula, Honduras.
US$875
Agosto
Río de Janeiro, Brasil.
US$1,675
Septiembre
Madrid, España.
US$2,375
Septiembre
Buenos Aires, Argentina.
US$1,575