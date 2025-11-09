NacionalesSindicatos

Procap habilita agenda 2026 con primeros congresos internacionales de Comunicación, Periodismo y RR. PP.

Santo Domingo.- El Programa de Capacitación Periodística (Procap) habilitó la agenda del 2026 con los primeros congresos internacionales de Comunicación, Periodismo y Relaciones Públicas para periodistas, comunicadores, relacionistas y estudiantes de la República Dominicana.

El director de la entidad académica, periodista y docente Ramón Féliz Lebrón, invitó a los trabajadores de la prensa en general del país a seleccionar temprano la actividad formativa en el exterior de su preferencia.

Detalló que los eventos incluyen: boletos aéreos, hospedajes, desayunos, traslados internos, inscripción, conferencias, clases magistrales, talleres, mesas temáticas y ponencias, certificados, recorridos turísticos y culturales y seguros de viajes.

Indicó la facilidad de descuentos para gremios comunicacionales y de otras áreas profesionales como también para grupos particulares.

Precisó que los interesados pueden separar sus cupos y recibir más información, contactando el 809-639-8478.

«Este es el primer bloque de congresos internacionales del 2026, y agregaremos nuevas opciones en los próximos meses», refirió el educador Féliz Lebrón.

Fechas, países y tarifas:

Enero
Cartagena, Colombia.
US$775

Marzo
Manizales, Colombia, con visita adicional a Bogotá.
US$975

Marzo
Quito, Ecuador.
US$1,075

Abril
Bogotá, Colombia, con visita adicional a Cartagena.
US$975

Abril
Perugia, Italia.
US$2,475

Mayo
Rosario, Argentina.
US$1,575

Junio
Mérida, México.
US$1,275

Julio
Sao Paulo, Brasil, con visita adicional a Lima, Perú.
US$1,775

Julio
Monterrey, México.
US$1,275

Julio
Bogotá, Colombia, con visita adicional a Medellín.
US$1,075

Julio
San Pedro Sula, Honduras.
US$875

Agosto
Río de Janeiro, Brasil.
US$1,675

Septiembre
Madrid, España.
US$2,375

Septiembre
Buenos Aires, Argentina.
US$1,575

