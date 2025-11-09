Fuente Externa

Santo Domingo.- El Programa de Capacitación Periodística (Procap) habilitó la agenda del 2026 con los primeros congresos internacionales de Comunicación, Periodismo y Relaciones Públicas para periodistas, comunicadores, relacionistas y estudiantes de la República Dominicana.

El director de la entidad académica, periodista y docente Ramón Féliz Lebrón, invitó a los trabajadores de la prensa en general del país a seleccionar temprano la actividad formativa en el exterior de su preferencia.

Detalló que los eventos incluyen: boletos aéreos, hospedajes, desayunos, traslados internos, inscripción, conferencias, clases magistrales, talleres, mesas temáticas y ponencias, certificados, recorridos turísticos y culturales y seguros de viajes.

Indicó la facilidad de descuentos para gremios comunicacionales y de otras áreas profesionales como también para grupos particulares.

Precisó que los interesados pueden separar sus cupos y recibir más información, contactando el 809-639-8478.

«Este es el primer bloque de congresos internacionales del 2026, y agregaremos nuevas opciones en los próximos meses», refirió el educador Féliz Lebrón.

Fechas, países y tarifas:

Enero

Cartagena, Colombia.

US$775

Marzo

Manizales, Colombia, con visita adicional a Bogotá.

US$975

Marzo

Quito, Ecuador.

US$1,075

Abril

Bogotá, Colombia, con visita adicional a Cartagena.

US$975

Abril

Perugia, Italia.

US$2,475

Mayo

Rosario, Argentina.

US$1,575

Junio

Mérida, México.

US$1,275

Julio

Sao Paulo, Brasil, con visita adicional a Lima, Perú.

US$1,775

Julio

Monterrey, México.

US$1,275

Julio

Bogotá, Colombia, con visita adicional a Medellín.

US$1,075

Julio

San Pedro Sula, Honduras.

US$875

Agosto

Río de Janeiro, Brasil.

US$1,675

Septiembre

Madrid, España.

US$2,375

Septiembre

Buenos Aires, Argentina.

US$1,575