Procuradora Germán Brito recibe en su despacho a comisión de Fiscaldom

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La procuradora general de la República, la magistrada Miriam Germán Brito, recibió este miércoles en su despacho a una comisión de la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), encabezada por su presidente Andrés Comas Abreu.

En el encuentro, realizado en la sede de la Procuraduría General de la República, la dirigencia del gremio que agrupa a los fiscales mostró su respaldo a la gestión que encabeza Germán Brito, así como al plan de retiro propuesto por la magistrada para los miembros del Ministerio Público.

Su gestión ha sido una gestión humana, porque hemos observado que hemos ganado cosas que veníamos buscando en otro momento”, indicó Comas Abreu, quien reconoció el paso de avance que se alcanzado en las facilidades y bonificaciones que reciben los miembros del órgano persecutor del delito en la República Dominicana.

“Los bonos son una acción que positivamente tenemos que agradecer, el Ministerio Público se siente complacido con ese tema”, dijo Comas, quien estuvo acompañado en la comisión de Fiscaldom por Julisa Hernández, Idalia Jiménez, Francia Calderón, Andry de los Santo, José Beato Espinal y Bernardo Rodríguez.

Al compartir con los miembros de Fiscaldom, Germán Brito, destacó su compromiso y la necesidad de dignificar tanto a los miembros activos del Ministerio Público, como a aquellos que deben pasar al retiro con una pensión que pueda corresponder a sus necesidades, la cual no existe en la actualidad.

“Tenemos un tremendo pasivo laboral, hay gente muy enferma, que está de licencia en su casa y no es que no quiere retirarse, es que no puede, porque la pensión no les da ni para medicina y con lo limitado del seguro de salud, que ahora se ha mejorado un poco, no pueden, entonces eso crea un pasivo que incide sobre por eso yo hablaba de la necesidad de un plan de retiro y eso está en la Ley Orgánica del Ministerio Público”, indicó Germán Brito.

Comas Abreu se mostró totalmente de acuerdo con lo externado por Germán Brito y señaló muchas de las dificultades que suelen enfrentar los fiscales al finalizar su etapa laboral y pasar al retiro.

“A veces nuestro sistema nos pide que seamos personas serias y honestas, y la seriedad y honestidad es muy difícil de llevar en el hombro en una sociedad de consumo. Hay gente que tiene que tener posiciones muy estoicas para mantener el camino correcto y los principios del hogar, pero cuando uno ve que personas se mantienen así y al final del trayecto, a veces tenemos que para ayudarles con un medicamento o con un procedimiento hacer una colecta, que quizás no es suficiente porque nuestros salarios es limitado”, señaló Comas Abreu sobre la necesidad de dignificar las condiciones de los profesionales del derecho que han entregado sus mejores días al Ministerio Público.

En su propuesta, Germán Brito propone la creación de un plan de retiro para los pensionados, en el cual lo que reúnan se le sume a los recursos generados por las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y que los beneficiarios tengan un seguro cubierto, que responda ante las necesidades médicas que suelen presentarse a la edad del retiro, para lo cual entiende se debe superar el pasivo laboral que existe en la actualidad y desarrollar una logística que permita la sostenibilidad de este plan de retiro a través del tiempo.

“Como yo le voy a decir a una gente que está de licencia, tiempos y tiempo, que agilice su retiro, si lo que le van a dar son 80 mil pesos, para una gente, por ejemplo, de mi edad, no le dan ni para medicinas, no da para nada”, explicó Germán Brito.

Al concluir Comas reconoció que ha sido testigo de esa situación, que calificó como “condiciones fuera de la dignidad humana”, en la que muchos fiscales suelen verse al tomar el retiro, sin una pensión que responda de manera responsables a las necesidades que deben cubrir para vivir una vida digna y con respeto.