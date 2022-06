Proponen despojadar alcaldías del 50% de sus ingresos

Fuente externa

Con el proyecto de Ley Orgánica de la Administración Local depositada en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo por la Liga Municipal Dominicana (L.M.D.), se pretende despojar a los ayuntamientos del 50% de los ingresos que le son asignado en la ley del presupuesto general del estado, la advertencia la ha realizado el Director Ejecutivo de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Gran Santo Domingo Waldys Taveras.

CARTA A ANTOLIANO SOBRE RECURSOS DE LOS AYUNTAMIENTOS

En una comunicación dirigida al Dr. Antoliano Peralta Romero Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, la Mancomunidad Municipal del Gran Santo Domingo señala que la propuesta presentada por el equipo técnico de Víctor D Aza pretende que se asignen un 50% de las transferencias directas del Presupuesto del Estado a las municipalidades, tomado su población y colocar el restante 50% a los criterios que decidan mediante un reglamento la Liga Municipal Dominicana y el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, lo que califican de una pretensión insólita, contraria al programa de gobierno del P.R.M. así como a la conducta y práctica del Presidente Luis Abinader de fortalecer los gobiernos locales.

Waldys Taveras, advierte al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo que La propuesta aparece en el art.215 párrafo III de dicho ante proyecto de ley y textualmente dice: Para la realización de las transferencias de recursos del gobierno central a los gobiernos locales se aplicaran los criterios siguientes: a). Al menos el 50% en base a la población del último censo nacional de población y las proyecciones anuales de población de la Oficina Nacional de Estadísticas. b). El porcentaje restante (50%) se distribuirá en base a un índice compuesto elaborado según…….los niveles de pobreza ponderado por la población…………… La complejidad para la prestación de servicios que eleven los costos y gastos totales, la ubicación geográfica apartada de los principales mercados y centro de abastecimientos.

Como inaceptable consideran el Párrafo IV, del artículo 215 que facultaría al: El Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y la Liga Municipal Dominicana elaboraran el Reglamento para la aplicación de los criterios ponderados para las transferencias desde el Presupuesto General del Estado a los gobiernos locales.

Para la dirección de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo hay que fortalecer las municipalidades más empobrecidas y especialmente las de la zonas fronterizas necesitan una atención especial, pero ese fortalecimiento no se debe producir debilitando las municipalidades que han crecido en su población de manera anárquica y desordenada producto de la migración de ciudadanos a los grandes centros urbanos, si a esos territorios súper poblados les son reducidos los montos de sus transferencias presupuestaria, estarán obligados a reducir la calidad de los servicios municipales fundamentales, aumentando la mala calidad de vida de sus habitantes.

Concluyen señalando que en la Mancomunidad del Gran Santo Domingo se confía tanto en el actual Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceará y en el Sec. General de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D Aza, no así en parte del equipo que lo acompañan, los que sustentan criterios y responden una visión contraria a los postulados y acciones del Presidente Abinader, además no se puede garantizar que quienes sustituyan al actual Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y al Secretario General de la Liga Municipal no utilicen ese poder reglamentario para aplastar a adversarios partidarios.

La Mancomunidad de Municipios del Gran Santo Domingo, solicita del Consultor Jurídica Antoliano Peralta que excluya de dicho proyecto lo relativo al otorgamiento al Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo y a la Liga Municipal Dominicana, la distribución del 50% de los fondos asignados a las municipalidades y que se mantenga el actual criterio de distribución con un mínimo para cada municipalidad y el resto en virtud de la población de cada municipio.