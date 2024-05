Protesta de Maestros y Padres en La Vega por Condiciones en Escuelas Públicas

Por Cinthia Polanco

Maestros de las Escuelas San Ignacio de lo Yola y el Centro Aurelina Valdez en el municipio La Llamada, en La Vega, han estado en paro durante varios días exigiendo una serie de mejoras que afectan directamente la educación de los estudiantes. En el día de hoy, se manifestaron en las calles con pancartas, reclamando al gobierno del presidente Luis Abinader una atención urgente a las problemáticas en estas escuelas públicas.

Según los docentes, los estudiantes se ven obligados a comer sentados en el suelo debido a la ausencia de un comedor adecuado. Además, la falta de aulas provoca que las clases estén sobrepobladas, lo que implica un esfuerzo adicional para los maestros al impartir las lecciones.

En la Escuela Aurelina, también denuncian la necesidad de un psicólogo y un maestro de orientación, así como un laboratorio de informática para complementar la formación de los estudiantes. La falta de un director tras la cancelación del anterior deja un vacío administrativo en el plantel.

Los padres se unieron a las protestas, denunciando la mala calidad de la comida proporcionada, que aseguran sus hijos no consumen. «Los niños no comen esa comida. Les traen arroz hervido, huevo y tomate, y a veces un locrio de ‘Paco fish’. Los niños no lo comen», comentaron. El desayuno, consistente en leche y pan, también ha sido criticado, ya que les causa molestias estomacales y diarrea.

Por estas razones, maestros, estudiantes y padres han unido fuerzas para pedirle al presidente que tome medidas urgentes para mejorar la situación, que afecta tanto a los docentes como a los estudiantes.