Putin: «Castigaremos a cada uno de los que estaban detrás del atentado»

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, prometió que serán identificadas y castigadas todas las personas que perpetraron el ataque terrorista en la sala de conciertos Crocus City Hall, ubicada en la provincia de Moscú. Informo RT

Puede interesarle: Asciende a 115 el número de fallecidos en el atentado en Moscú

«Todos los autores, organizadores y los que ordenaron este crimen recibirán su justo e inevitable castigo. Sean quienes sean, quienquiera que los haya mandado. Repito: identificaremos y castigaremos a cada uno de los que están detrás de los terroristas y que prepararon esta atrocidad, este golpe contra Rusia y nuestro pueblo», declaró durante un discurso a la nación.



En ese contexto, el mandatario recordó que 11 personas, entre ellas los 4 autores del atentado, fueron detenidas. Estos criminales «intentaron huir y se dirigían a Ucrania, donde, según datos preliminares, se les había preparado una ‘ventana’ en el lado ucraniano para cruzar la frontera estatal». Mientras tanto, los organismos estatales trabajan para encontrar a sus cómplices que «les proporcionaron transporte, planearon rutas de escape del lugar del crimen y prepararon escondites de armas y municiones».

«Un preparado y organizado asesinato en masa»

«Ya es evidente que nos enfrentamos no solo a un atentado terrorista planeado cuidadosamente y cínicamente, sino a un preparado y organizado asesinato en masa contra personas pacíficas e indefensas», enfatizó el presidente ruso, agregando que los agresores llegaron para matar «a sangre fría y deliberadamente» y disparar a quemarropa contra ciudadanos y niños rusos.

Así, Putin comparó a los terroristas con nazis y destacó que planearon organizar «una ejecución de espectáculo, un acto sangriento de intimidación».

El mandatario señaló que Rusia espera colaborar con los países que comparten sinceramente su dolor y están listos para «unir los esfuerzos en la lucha contra el enemigo común, el terrorismo internacional, contra todas sus manifestaciones».

«A los terroristas, asesinos e infrahumanos que no tienen y no pueden tener nacionalidad, les espera un destino poco envidiable: la represalia y el olvido. No tienen futuro»

Varias personas con ropa de camuflaje y armadas con fusiles irrumpieron en el recinto antes de un concierto y abrieron fuego contra una multitud de asistentes.

De acuerdo con los últimos datos, como consecuencia del ataque, fallecieron al menos 133 personas. Al mismo tiempo, continúan las labores de búsqueda en el recinto.

Vladímir Putin declaró el 24 de marzo como día de luto nacional.