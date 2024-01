Putin: «Es obvio que los misiles contra el avión Il-76 fueron lanzados desde Ucrania»

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se ha pronunciado este viernes sobre el derribo del avión militar ruso Il-76, que transportaba a 65 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en la provincia rusa de Bélgorod.

El mandatario señaló la evidencia de que el ataque contra la aeronave fue perpetrado desde los territorios controlados por Kiev. De acuerdo con sus palabras, los fragmentos de los proyectiles incautados en el lugar de la caída del Il-76 apuntan a que el avión fue derribado con los sistemas de defensa aérea de Francia o EE.UU.

Los resultados del examen pertinente llegará en un par de días y aportará claridad a ese asunto, precisó. «Los medios de destrucción fueron incautados. Apuntan a que se trata de un misil de defensa aérea. Esto significa o que a ellos [las Fuerzas Armadas de Ucrania] les enseñaron mal, o aprenden mal por sí solos, o no son capaces de controlar adecuadamente tales sistemas», declaró el líder ruso. informa RT

«Lo más probable es que sean los sistemas Patriot estadounidenses o sistemas de defensa aérea europeos, probablemente franceses. Pero en un par de días habrá una respuesta exacta», afirmó.

«Es obvio que lo hicieron»

«Mire, nuestro avión Il-76 con sus militares, 65 personas, fue derribado», explicó Putin al señalar que se planeaba realizar un cambio de prisioneros. «La Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania sabía que íbamos a llevar allí a 65 militares, cuando en total estaban previstos 190″, continuó. «Sabiendo esto, atacaron este avión. No sé si lo hicieron a propósito, por error o por irreflexión. Pero es obvio que lo hicieron», aseguró.

«En primer lugar, porque a las 11:10 [hora Moscú] se registraron dos lanzamientos de misiles desde territorios controlados por el régimen de Kiev. El avión quedó destruido en dos o tres minutos. Era casi imposible reaccionar. En segundo lugar, esto no podría haber sido fuego amigo en ninguna circunstancia, porque el avión fue alcanzado por los sistemas de defensa aérea», señaló Putin.

«Nuestros sistemas de defensa aérea, por definición, no pueden atacar sus propios aviones», señaló Putin. Según precisó, los sistemas de defensa aérea rusos son capaces de detectar si el objetivo es «amigo o enemigo». «Y no importa cuánto presione el botón el operador, nuestros sistemas de defensa aérea no funcionarán» contra nuestros propios aparatos, aseguró.

Al comentar la tragedia, el mandatario calificó el ataque contra el Il-76 como un crimen perpetrado por el régimen de Kiev. «En cualquier caso, lo que ocurrió es un crimen. O por negligencia me veo obligado a utilizar esa formulación legal, o intencionadamente, pero en cualquier caso es un crimen», aseveró.

«Cometen tales crímenes todos los días, incluso contra civiles», lamentó el presidente, agregando que todos ellos están siendo investigados en Rusia. «Incluido el último incidente», señaló. «El último crimen que implicó la destrucción de una aeronave. ¿Lo entienden, verdad?», dijo Putin, haciendo hincapié en que Kiev decidió atacar el

avión a pesar de que llevara a bordo a sus propios militares.

Putin declaró que encargará al Comité de Investigación que haga públicos, en la medida de lo posible, todos los detalles del derribo del Il-76. «Para que la gente también en Ucrania sepa lo que realmente ocurrió», concluyó.

«Un acto terrorista»

El Il-76 transportaba a 65 prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas de Ucrania y a tres militares rusos que los acompañaban cuando fue derribado el miércoles sobre la provincia rusa de Bélgorod. Además, a bordo de la aeronave se encontraban seis miembros de la tripulación. Todos los ocupantes del aparato fallecieron.

Desde el Ministerio de Defensa de Rusia declararon que «el régimen de Kiev perpetró un acto terrorista» contra el avión de transporte militar ruso. La institución aseguró que Kiev «sabía perfectamente» que se realizaría el traslado de militares ucranianos para un intercambio. «Sin embargo, el régimen nazi de Kiev dio este paso, persiguiendo el objetivo de culpar a Rusia de la eliminación de militares ucranianos», destacó el Ministerio.

«Al perpetrar este acto terrorista, el liderazgo ucraniano mostró su verdadero rostro: descuidó la vida de sus ciudadanos», añadió.