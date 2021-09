¿Qué cambia en la FP tras el ingreso a ese partido Julio Romero y su esposa Sonya? + Vídeos

Por Robert Vargas

Yo no estoy seguro de si la dirigencia local y nacional de la Fuerza del Pueblo se han percatado de lo que, eventualmente, significará para ese partido en Santo Domingo Este el ingreso de Julio Romero, su esposa Sonya y un grupo adicional de ex perredeístas.

Ocurre que Romero y Abréu, exhiben y practican una capacidad inmensa “brutal” de trabajo en las calles y, de esa manera, pueden fácilmente alzarse con el liderazgo de los nuevos llegados a la FP… y cuidado!!!

Los dirigentes de la FP, aunque es un partido nuevo, semejan viejas y pesadas maquinarias que adolecen de graves dificultades para llegar a las masas en las calles y callejones.

En eso los de la FP se parecen bastante a mis amigos del Partido de la Liberación Dominicana: estos lucen paralizados y, a pesar de que hicieron gobiernos con formidables obras que exhibir, se muestran incapaces de defenderlas en medio de la embestida oficial.

Mejor lo hacen los de la FP, que defienden la “obra de Leonel”, como si esta no estuviera sustentada en la estrategia programática y táctica del PLD, puesto que Leonel siempre ha sido presidente, no por la FP, sino por el PLD, aunque no quieran que se le recuerden “al viejo partido”.

Hasta ahora, en el Gran Santo Domingo, nos guste o no, en materia de infraestructuras hay que hablar de lo que hicieron Ovando, Trujillo, Balaguer, Leonel y Danilo. Y o que hicieron estos dos últimos fue bajo la bandera morada y la estrella amarilla.

Ahora, apoyándose en lo que hicieron los demás, Luis Abinader tendrá que dejar su huella particular, para que las generaciones futuras pueda decir: “esto, lo hizo Abinader”.

Pero, regresemos a Julio Romero y Sonya Abréu.

Ocurre que estas dos “bestias de trabajo”, ninguna fue formada en “círculos de estudios”; es más ni siquieran son “boschistas”.

De hecho Julio Romero, según tengo entendido, era mimbro el Partido Revolucionario Independiente (PRI), cuando Jacobo Majluta estaba vivo y, claro está, Bosch y Majluta no se gustaban.

Recordemos que el PRI fue un desprendimiento del PRD, y que el PLD fue hijo con parto doloroso del PRD.

Aunque Julio Romero concluye sus discursos con un sonoro “Patria o Muerte”, y Radhamás Jiménez citando un discurso de Ernesto -Che- Guevara en la sede de la ONU, no me luce que ninguno de los dos sean castristas ni guevaristas, sino peledeístas verdes de nuevo cuño que perdonan todas las maldades anteriores a quienes hicieron de las suyas en el pasado.

Todos sus pecados les son perdonados tan pronto se cambian a verde.

Tanto es así que la Fuerza del Pueblo nació vestido de color verde y negro, del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que lideró Manuel Aurelio Tavarez Justo. quien conoció las “escarpadas montañas de Quisqueya”.

O sea, que Radhamés Jiménez, Leonel Fernández, Sonya Abréu y julio Romero no son castristas, guevaristas, catorcistas ni están dispuestos a irse a las montañas como el Che y como Fidel. Y de ñapa, los recien llegados no tienen ni la mínima idea de lo que es el boschismos, ni conocen su teoría del Pentagonismo, y ni porqué del giro de Juan Bosch hacia la centro izquierda cuando fundó al PLD.

Mirando las cosas de esa manera, luce muy interesante la mescolanza que se da entre todos.

Los Romeros son expertos buscadores de votos y no ahorran recursos en la busque de sus propósitos.

Por tanto, no sería para nada sorprendente que esta pareja de esposos se conviertan en los líderes orgánicos y reales de la Fuerza del Pueblo en la Circunscripción 1 de Santo Domingo Este y, posiblemente, más allá.

De esa manera, con su estilo de trabajo, fácilmente pasarían por encima a los viejos peledeístas (ahora llamados FP) hechos a la antigua, que no saben bailarni cantar en karaoke a “Pepas”, nada de Nicky Jam, Ozuna, Farruko, Maluma, ni Bad Bunny, Natti Natasha, Karol G., y mucho menos saben algo de Ram, Pam, Pam.

entre otros

A lo sumo saben bailar “Arroyito Cristilano”; “El motor”, Las Avispas” toda la discografía de Jhonny Ventrura y el Trio Los Panchos, entre otros

Siendo así las cosas, no es descartable que los “Romeros”, pasen de ser “simples militantes” que quieren ver a Leonel ser presidente por cuarta vez, a ser ella aspirante a diputada y él a síndico.

Nada se lo impediría, ni siquiera la nada descartable mudanza de Manuel Jiménezz y los suyos a la Fuerza del Pueblo el próximo año.

El problema surgiría si Joaquín Hilario también quisiera ser candidato a sindico. Sin embargo, mi percepción es que Hilario y Romero podrían entenderse.

En definitiva, con la llagada de Wendy y Julio a la Fuerza del Pueblo, el panorama parece que ha cambiando en ese partido y más allá.