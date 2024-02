¿Qué le pasó al PLD en las pasadas elecciones?

Por Santiago Mata

El partido de la Liberación Dominicana (PLD) deberá revisar varios aspectos de su estructura organizativa para poder volver a conectar con la población, que evidentemente le ha enviado una señal muy clara en las elecciones del domingo pasado.

Desde mi punto de vista esa desconexión con su base se debe a diferentes factores, pero creo que uno de los más cruciales tiene que ver con la ausencia de ese partido en las comunidades en todo el país.

Antes había un local del PLD por cada Comité Intermedio, lo cual le daba una presencia efectiva en las ciudades, en los barrios y en los campos y se puede afirmar que partido morado tenía esa presencia física en cada rincón del país.

Esa presencia le permitía tener un lugar de encuentro para las reuniones de sus militantes y para interactuar con sus amigos y simpatizantes.

La falta de esa presencia fue evidente en las pasadas elecciones porque la gente que necesitaba una información, una orientación o hasta una motivación, no tenía dónde buscarla.

La gente que no milita en un partido, aunque le simpatice, no tendrá la misma motivación si no tiene la forma de hacer contacto con la entidad.

Inmediatamente después de conocerse los resultados de las recién pasadas elecciones municipales llamó la atención el alto nivel de abstención que se registró en ese proceso y probablemente la razón de esa abstención, no fue enteramente por desinterés, sino que en parte pudo haberse debido a la falta de una presencia efectiva del PLD en la sociedad en estos momentos.

Es decir mientras el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene locales abiertos en todos los barrios, campos y ciudades, donde su gente vive en permanente contacto, aunque sea jugando Dominó, no hay quien encuentre un local abierto del PLD y esa realidad tiene más importancia política que cualquier otro factor de los que incidieron en los pobres resultados del domingo.

No hay dudas de que los perremeístas estaban motivados a votar por su partido, precisamente por esa conexión que en el PLD no existe desde hace 8 o 10 años.

Contrario a lo que ha expresado la dirección de ese partido, es muy probable que un alto porcentaje de la abstención de esas elecciones lo haya aportado el PLD por falta de ese contacto permanente con la sociedad.

En Santo Domingo Este fue evidente que los niveles de simpatía que mostraba Luís Alberto, no se corresponden con los votos obtenidos.

Creo que la falta de la presencia del PLD en nuestros barrios fue la razón por la que esa simpatía no se reflejó en las urnas.

O dicho de otra manera, decenas de miles de personas que mostraban su simpatía , no fueron a votar por sus candidatos, porque el PLD se ha desconectado de sus bases.

En Santo Domingo Este votó el 33.5 % de los inscritos, donde el PRM sacó a su gente a votar porque tienen presencia en todos los barrios.

Aquí se registró una abstención del 66.5 por ciento, un alto porcentaje de los cuales deben haber sido potenciales votos peledeístas sin orientación o motivación porque hace tiempo que el PLD perdió el contacto con una gran parte de sus votantes habituales.

Volver a conectar con «las masas» será su mayor reto en el futuro inmediato si quieren volver al poder.