Queman viva a una viuda embarazada en la India

Una mujer embarazada fue hallada sin vida la semana pasada en el estado de Tripura en la India. Estaba desnuda y presentaba graves quemaduras, informan medios locales.

El cuerpo de Geeta Sutradhar, de 32 años, fue encontrado cerca de las vías del tren al este de Agartala, capital del estado, varios días después de la muerte de su marido Prasenjit Sutralhar.

En vista de este hecho y de que la práctica del ‘sati’ (inmolación de una viuda) sigue presente en la India, los familiares de Geeta acusan a su familia política de quemarla viva. Aseguran que los perpetradores se deshicieron del cadáver en un intento por cubrir su crimen.

La muerte del mismo Prasenjit sigue bajo investigación ya que fue causada por una herida fatal en la cabeza. Fuentes afirman que una tubería pesada le cayó encima mientras trabajaba.

Denuncias formales sobre ambas muertes fueron presentadas ante la Policía. Las dos familias se quejaron de la ineficiencia de las autoridades locales. Aseguraron haberse encontrado con actitudes evasivas y poco transparentes en la estación policial.

La práctica del ‘sati’ se refiere a la inmolación de viudas hindúes en la pira funeraria de sus esposos. Según la tradición, las mujeres deben entrar voluntariamente al fuego para morir y convertirse en diosas llamadas Sati. A pesar de que el ritual fue prohibido en el siglo XIX durante la ocupación británica, aún surgen casos.