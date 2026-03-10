«Queremos que las retiren inmediatamente»: Trump ante informes de minado del estrecho de Ormuz

RT.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó este martes los reportes sobre el supuesto despliegue por Irán de minas en la ruta marítima del estrecho de Ormuz, y advirtió al país persa con «consecuencias militares».

«Si Irán ha colocado minas en el estrecho de Ormuz, y no tenemos constancia de que lo haya hecho, queremos que las retire, ¡inmediatamente!», escribió el mandatario en su red Truth Social. En caso contrario, señaló que «las consecuencias militares para Irán serán de una magnitud nunca antes vista».

Por otro lado, aseguró que si retiran «lo que puedan haber colocado», eso será visto como «un gran paso en la dirección correcta».

El mandatario destacó que Washington está utilizando la misma tecnología y los mismos misiles que usó «contra los narcotraficantes para eliminar de forma permanente cualquier embarcación o buque que intente minar el estrecho de Ormuz». «Se les dará un trato rápido y contundente», concluyó.

Los servicios de inteligencia de Estados Unidos han comenzado a detectar indicios de que Teherán está tomando medidas para desplegar minas en la ruta marítima del estrecho de Ormuz, informó este martes la reportera Jennifer Jacobs de CBS News.

Según los reportes, Irán estaría utilizando embarcaciones más pequeñas que pueden transportar de 2 a 3 minas cada una.

Agresión contra Irán

Israel y EE.UU. iniciaron una agresión conjunta la madrugada del sábado 28 de febrero con el objetivo declarado de «eliminar las amenazas» de la República Islámica de Irán.

Los ataques se cobraron la vida del ayatolá Alí Jameneí y de varios altos cargos militares. Ante esto, Mojtabá

Jameneí, de 56 años, fue elegido como su sucesor.

En respuesta a la ofensiva, Teherán reaccionó con varias oleadas de misiles balísticos y drones hacia Israel y contra bases estadounidenses en países de Oriente Medio.