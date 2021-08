¿Quién será el candidato a la alcaldía de SDE por el PRM en las elecciones del 2024?

Por Robert Vargas / Perspectiva

Aunque parezca que estamos distantes de las elecciones municipales del año 2024 en Santo Domingo Este, la realidad, en los hechos, parece ser muy distinta.

Públicamente, nadie dice de viva voz que está metido en algún proyecto de candidatura a la alcaldía, pero por lo bajo, en todas las formaciones políticas ese es un tema de bastante actualidad.

Particularmente yo he conversado con dirigentes de los partidos Revolucionario Moderno, de la Liberación Dominicana y de la Fuerza del Pueblo con quienes he tratado sobre esta interrogante.

Cada cual me dice sus puntos de vista y le agregan matices que hacen más sabroso el debate.

¿Quién por el PRM?

¿Quiénes tienen posibilidades o intenciones de optar por la alcaldía por el PRM?

Manuel Jiménez

De entrada, es necesario mencionar al actual alcalde Manuel Jiménez quien, a pesar de la percepción generalizada de que es el peor síndico que ha tenido Santo Domingo Este, es imposible ocultar que posee un grupo de seguidores duros, que creen a ciegas en sus palabras.

A esos seguidores no les importa lo que se diga de su líder. Le creen a ciegas, como si se tratara de fanáticos religiosos fundamentalistas.

Por lo pronto, Jiménez ha expresado públicamente su criterio de que, al final de su gestión, podría concluir con apenas un 3 % de popularidad.

Si esto ocurre así, entonces a Jiménez se le haría difícil ganar la reelección, sobre todo, cuando ha demostrado que parece ser un pésimo gerente que se siente agobiado por “el legalismo” (las leyes que él mismo aprobó cuando era diputado peledeísta).

Si la percepción de Manuel Jiménez hacia afuera del PRM es tan mala, dentro de esa organización el asunto es peor.

Su situación allí es tan grave que el síndico, hasta ahora, no se ha atrevido a visitar ni una sola vez ninguno de los locales de la tolda azul y blanca, donde los perremeístas lo estarían esperando para pasarle facturas.

Aún así, todavía Jiménez tiene posibilidad de recomponer su gestión y optar por la candidatura a la reelección por el PRM, algo que en este momento luce difícil, sobre todo, porque ha logrado cosechar el desprecio no solo de los dirigentes medios del PRM, sino de muchos de los empresarios que antes lo apoyaron-

En este momento, da la impresión de que, si Manuel fuera el candidato a la alcaldía por el PRM o cualquier otra fuerza, sería el más fácil de vencer puesto que no ha podido demostrar que tenga alguna capacidad gerencial y su credibilidad rueda por el suelo.

Aléxis Jiménez y José -Bertico- Santana

En algún momento estos dos diputados perremeístas han expresado sus aspiraciones a la alcaldía.

Aléxis Jiménez

Bertico ha sido más agresivo que Aléxis.

Sin embargo, aunque los dos son importantes líderes en el PRM, ambos lucen apagados y en las filas de esa organización sus nombres no son mencionados con frecuencia para optar por la candidatura a la alcaldía.

Dío Astacio

El pastor evangélico Dío Astacio llegó al PRM con un liderazgo fuerte, respaldado por sus seguidores cristianos. De él se conoce que está “bajo el manto protector” del presidente Luis Abinader, en el Palacio Nacional.

En la actualidad es el enlace entre las iglesias evangélicas y el Poder Ejecutivo. Desde esta posición ha podido proyectarse más allá de Santo Domingo Este.

En el año 2016, Astacio saltó al “estrellato” cobijado bajo la bandera del ultra derechista Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, (PQDC), fue fuera fundado por Elías Wessin y Wessin, el hombre que en abril de 1965 bombardeó al pueblo dominicano.

Bertico Santana

En esa ocasión, Astacio logró conquistar cuatro regidores en el ASDE, cuando él era candidato a alcalde.

Luego, con el paso de algunos años, Astacio llegó al PRM respaldado por el sector de los evangélicos para competir por la candidatura a la alcaldía con el ex peledeísta Manuel Jiménez, quien finalmente venció en las internas.

En la actualidad Astacio está de lleno realizando el trabajo encomendado por Abinader, pero no se descarta que, por lo bajo, también esté aspirando a ser nominado candidato a la alcaldía de SDE.

Estaría agazapado, en la sombra, esperando el momento oportuno para lanzarse abiertamente a la carrera electoral.

Tiene, sin embargo, la desventaja de que su mayor fortaleza está concentrada en una parte de los evangélicos. Por lo tanto, requiere que su estrategia lo lleve a sacarlo del estrecho entorno de sus cristianos favoritos, sobre todo, porque se conoce que muchos de estos no parece que sean muy santos y les agradaría estar próximos a cierto brillo terrenal.

De todas maneras, Dío Astacio parece ser una figura con mucho potencial para ser candidato a la alcaldía por el PRM.

Katy Báez

En las elecciones municipales del año 2016, la empresaria Katy Báez fue la compañera de boleta del entonces candidato a la alcaldía perremeísta Domingo Batista.

Katy Báez

En esa ocasión, los dos parece que fueron traicionados por una parte de la dirigencia del PRM, incluido el ahora presidente Luis Abinader, quienes le hicieron creer que lo respaldaban en el proyecto a la Alcaldía, pero por lo bajo apostaban a Manuel Jiménez, quien era el candidato del partido Frente Amplio.

Tras esa experiencia, Katy Báez optó por ir a por la candidatura a la alcaldía por el PRM pensando en las elecciones del año 2020. Si se hubiera presentado como candidata a diputada por la Circunscripción 2 sería casi seguro que habría alcanzado una curul en el Congreso Nacional.

En la pre campaña interna perremeísta terminó del lado de Dío Astacio.

De Katy Báez es necesario tener en cuenta que ella no es una política profesional, sino, una empresaria con sensibilidad social, que son dos cosas muy distintas.

En la actualidad, es la gerente financiera del Instituto Postal Dominicano y no está claro si en las elecciones del 2024 aspirará de nuevo a la Alcaldía.

Adán Peguero

Y así llegamos a Adán Peguero, el losminero que “salió de abajo” para convertirse en un profesional con dos ingenierías y una licenciatura, que en menos de un año ha logrado sacar de la ruina al Instituto Postal Dominicano.

Adán Peguero

Aunque es un losminero por crecimiento y desarrollo y es un sanluisero por nacimiento, su mayor quehacer político estuvo vinculado junto al extinto José Francisco Peña Gómez y un intenso activismo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Es un empresario y profesional exitoso que regresó a Santo Domingo Este a principio de la década pasada con la intención de hacer política local.

De ser un cuasi desconocido localmente, rápidamente se dio a conocer en el Partido Revolucionario Dominicano a lo largo y ancho del municipio Santo Domingo Este y, en la división, se fue con el Partido Revolucionario Moderno.

Poco tiempo después, se postuló a la presidente municipal del PRM y ganó de forma convincente.

De allí, intentó ganar la nominación a la alcaldía de SDE por el PRM, pero se retiró antes de llegar a las primarias, que ganó Jiménez.

Peguero no ha dicho públicamente que aspira a ser nominado al ASDE, pero todo su entorno proyecta la percepción de que el hombre “está en eso”.

-“Él no habla de eso porque no tiene tiempo; siempre está en campaña estructurando su equipo”, me comentó un cercano a Manuel Jiménez.

Recientemente decenas de dirigentes del PRM se reunieron en una finca de Santo Domingo Norte para expresarle a Adán Peguero su respaldo a su candidatura a la reelección en la Presidencia municipal de su organización.

Con él estaban la mayoría de los regidores perremeístas en el ASDE, cuatro de seis diputados y un verdadero “ejército” de dirigentes medios.

Si todos estos que están con Adán Peguero para la reelección a la presidencia municipal del PRM, lo respaldan en un proyecto al Ayuntamiento, entonces él podría tener un buen trecho asegurado.

Sin embargo

El gran problema para cualquiera de los potenciales candidatos a la alcaldía por el PRM sería logar retener el Ayuntamiento, si Manuel Jiménez continúa como hasta ahora, metido en tantos apuros que el presidente Abinader ha tenido que ir en auxilio del municipio.