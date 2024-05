¿Quiénes serán los diputados de la circunscripción 2 de Santo Domingo Este?

Por Ramón Peralta

Este sábado, Rafael Castillo celebró su cumpleaños con una marcha contundente en el centro de Los Mina; sin embargo, quedó corto en la meta de 16 mil votantes registrados, faltándole más de 800 votantes para alcanzar ese límite. El centro de cómputo de Castillo, al 3 de mayo, pudo depurar y digitar la cantidad de 15,143 votantes de 1861 formularios de compromiso. Esto no garantiza que la Fuerza del Pueblo saque 2 candidatos a diputados, ya que de esa cantidad de votantes registrados hay que restarle un 20%, que disminuirían a 12 mil votos limpios.

Esto significa que para ese partido sacar 2 diputados, los equipos de Alexandra y los demás candidatos de ese partido tendrían que buscar votos fuera de la organización y proteger a su buque insignia, que es Rafael Castillo.

El PLD obtuvo una buena votación en las municipales; sin embargo, debe tomar en cuenta que los escenarios no son los mismos. En aquella ocasión, la Fuerza del Pueblo llevaba un candidato a alcalde que era una vergüenza por la sociedad, y el PLD tenía como candidato a Luis Alberto. Eso significa que ese partido solo tiene votos para un diputado, y ese puesto será para el que saque más votos entre Edita y Cabrera. Aunque ambos son buenos candidatos, honestamente creo que la experiencia de Cabrera puede imponerse, aunque no descarto sorpresas.

Posiblemente, Abinader saque la votación que dicen las encuestas, pero los votantes ya aprendieron a fraccionar y sería casi imposible que los diputados del PRM saquen más de un 62%. Las palabras de los líderes del PRM diciendo que si logran una mujer sacan 3 diputados es una manera de vender sueños para que ellas no vean a Boli y Jorge Frías como sus contrincantes.

En mi humilde opinión, El Boli y Jorge Frías están arriba, y si una de las mujeres de ese partido quiere lograr un puesto, no deben matarse entre ellas; deben luchar por quitarle ese puesto a uno de los dos hombres. Para que una de las dos mujeres del PRM sea diputada, debe quitarle ese puesto al Boli o a Jorge Frías, porque la desgracia de uno de ellos, puede ser la bendición de una perremeista de verdad.