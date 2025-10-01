Fuente Externa

Santo Domingo Este, R.D. — Después de meses de profunda reflexión y de escuchar el clamor de tantos jóvenes del municipio, el destacado líder juvenil Rafael Green anunció su decisión de aspirar a la presidencia de la Juventud de Santo Domingo Este.

Green, quien ha encabezado una de las gestiones juveniles más sobresalientes del país —reconocida durante tres años consecutivos como la mejor juventud de la República Dominicana— expresó que su candidatura responde al compromiso de seguir trabajando en favor de las nuevas generaciones.

“Después de meses de profunda reflexión y de escuchar el clamor de tantos jóvenes de nuestro querido municipio Santo Domingo Este, y tras haber liderado una de las gestiones juveniles más destacadas del país —reconocida durante tres años consecutivos como la mejor juventud de la República Dominicana— he tomado la firme decisión de aspirar a la presidencia de la Juventud de Santo Domingo Este”, afirmó Green.

Asimismo, aseguró que su propuesta estará enfocada en garantizar mayores oportunidades, fortalecer los espacios de desarrollo juvenil y enfrentar los retos sociales que limitan el crecimiento de los jóvenes.

“Lo hago con el compromiso de dar continuidad a los logros alcanzados, de superar juntos los retos que enfrentamos y de abrir nuevas oportunidades para cada joven de nuestro municipio. Estoy convencido de que, con su apoyo y entusiasmo, seguiremos transformando vidas, impulsando sueños y consolidando a Santo Domingo Este como la cuna de la mejor juventud del país. ¡El futuro es nuestro y lo construiremos juntos!”, agregó.

El lanzamiento de la candidatura de Rafael Green marca el inicio de un nuevo capítulo para la juventud de Santo Domingo Este, con la visión de consolidar un liderazgo inclusivo, participativo y enfocado en el desarrollo integral de los jóvenes del municipio.