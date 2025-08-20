Rafael Lara, dirigente del PRM y mini alcalde en SDE, entrega útiles escolares a niños de Los Frailes

Fuente externa

Santo Domingo Este, R.D. – En un gesto de compromiso social y apoyo a la educación, el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y mini alcalde de la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este, Rafael Lara, realizó una significativa entrega de útiles escolares a decenas de niños y niñas del sector Los Frailes.

La actividad, llevada a cabo en el marco del inicio del año escolar, tuvo como objetivo principal brindar respaldo a las familias de escasos recursos y motivar a los estudiantes a continuar sus estudios con entusiasmo y dignidad. Los kits entregados incluyeron mochilas, cuadernos, lápices, colores y otros materiales esenciales para el regreso a clases.

Durante el evento, Rafael Lara expresó su satisfacción por poder contribuir con el desarrollo educativo de su comunidad:

“Creemos firmemente que invertir en la educación de nuestros niños es apostar al futuro del país. Desde nuestra posición, seguiremos apoyando a las comunidades que más lo necesitan.”

La jornada contó con la participación de líderes comunitarios, padres de familia y miembros del PRM, quienes destacaron la importancia de iniciativas como esta, que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Esta entrega forma parte de un conjunto de acciones comunitarias que Rafael Lara ha venido impulsando desde su posición como mini alcalde, con el propósito de fortalecer el tejido social y promover el bienestar de los sectores más vulnerables de Santo Domingo Este.