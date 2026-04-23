Rafael Santos afirma que ante crisis globales se deben impulsar nuevas ofertas académicas

Resaltó la importancia para el emprendimiento del lanzamiento de LAB UCEMPRENDE de la Universidad UCE.

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San Pedro de Macorís.- El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), Rafael Santos Badía, afirmó que ante las crisis actuales que vive el mundo, República Dominicana se encuentra en un momento de transición hacia un nuevo sistema educativo. Señaló que es imperativo actualizar la oferta académica para formar ciudadanos para la vida y la generación de riquezas.

Santos Badía, quien habló durante el lanzamiento oficial de LAB UCEMPRENDE de la Universidad Central del Este (UCE), resaltó la importancia de estas iniciativas para fortalecer el emprendimiento, la tecnología y la vinculación entre la academia, el sector productivo y el Estado, bajo el marco de CaribEquity del BID Lab y la Unión Europea.

El funcionario precisó que, ante los avances tecnológicos y los retos actuales, es necesario reentrenar a las personas y diseñar nuevos oficios, por lo que las universidades se verán compelidas a sufrir profundas transformaciones. «Tendrán que ofrecer carreras breves, variar los currículos, otorgar certificaciones a corto plazo y estudios terminales con perspectiva y seguridad de que las personas, aunque sean mayores, conseguirán un buen empleo o proyectos de desarrollo», señaló Santos Badía.

En ese orden, recordó que el país ha enfrentado una época de cambios profundos, mencionando como principales retos la pandemia del COVID-19 y el desarrollo científico de la cuarta revolución industrial. En tal sentido, insistió en la reforma del sistema educativo para que sea actualizado, forme para la vida y genere riqueza.

Advirtió que muchos oficios tradicionales desaparecerán, ya que en esta cuarta generación tecnológica diversas labores son realizadas por robots, desplazando la mano de obra humana. Indicó que este es un proceso en el que deben involucrarse las universidades, el Estado y todos los actores del sistema de formación técnico y profesional del país, subrayando que la educación del siglo XIX no puede seguir siendo la norma que rija el sistema nacional.

«Tenemos que preparar a los técnicos que repararán las naves que estarán en el espacio buscando fuentes de energía; técnicos para reparar drones, para producir alimentos en ambientes artificiales y también aprender a reusar, reciclar, suprimir y reutilizar. Por supuesto, no debemos ver la tecnología como algo ajeno», manifestó.

Asimismo, destacó la ubicación estratégica de San Pedro de Macorís para la implementación de proyectos de desarrollo que oferten servicios no solo a los pueblos de la zona, sino también al Distrito Nacional, devolviendo así el esplendor económico que históricamente caracterizó a la provincia.

Sobre LAB UCEMPRENDE

El rector de la Universidad Central del Este (UCE), José Altagracia Hazim Torres, explicó que se trata de un laboratorio de innovación con el respaldo del BID Lab, la Unión Europea y empresas aliadas, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo sostenible de la región Este.

Añadió que la iniciativa busca convertir a la universidad en un agente activo de desarrollo social y económico. Señaló que LAB UCEMPRENDE responde a una visión estratégica basada en la «triple hélice»: academia, empresa y Estado, con el objetivo de generar soluciones reales a los desafíos del entorno.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en la República Dominicana, S.E. Raúl Fuentes Milani, destacó la importancia de la cooperación internacional y la educación superior para impulsar el progreso económico y social del país.

Finalmente, la directora de LAB UCEMPRENDE, Sandra Olaya, presentó la iniciativa como un espacio para la incubación, desarrollo y aceleración de ideas innovadoras. Como parte de su oferta formativa, se anunciaron cuatro bootcamps especializados en: Inteligencia Artificial aplicada a soluciones empresariales; desarrollo web full stack y arquitectura escalable; energías renovables y sostenibles; y arquitectura viva y espacios sostenibles.