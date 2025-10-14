Ramón Peralta abre su corazón en un mensaje que mezcla amor, gratitud y serenidad

Por la Redacción de Ciudad Oriental

Santo Domingo Este .– El dirigente político Ramón Peralta conmovió las redes sociales al publicar un mensaje profundamente emotivo en su cuenta de Facebook, donde, junto a su esposa Daysi, celebró nueve años de matrimonio con palabras que reflejan amor, gratitud y plenitud.

“Si muriera hoy, me iría conforme y feliz…”, inicia el texto, en el que Peralta hace un recuento íntimo de su vida, destacando la felicidad que, según confiesa, ha sido más grande de lo que siente merecer. “Mis dos hijas han sido los grandes motivos de mi inmensa alegría…”, escribió, describiendo con ternura el amor por su familia.

El punto más sensible llega cuando recuerda aquel 14 de octubre, hace nueve años, en que contrajo matrimonio con Daysi, a quien define como “una mujer maravillosa” que transformó su vida. “Después de estos nueve años siento que he recibido de la vida y del Creador mucho más de lo que jamás debí recibir”, expresó.

Con un tono sereno, casi filosófico, Peralta reflexiona sobre el paso del tiempo, el amor y la plenitud alcanzada:

“A veces me siento culpable por ese privilegio de ser más dichoso que el 99 % de los habitantes de este planeta… Si muero hoy, mañana o cualquier otro día, no quiero que ningún familiar llore mi partida, porque cada año que he vivido vale por diez.”

Quienes conocen a Ramón Peralta saben que es un hombre honesto, de palabra limpia y cabeza bien amueblada, como decimos en buen dominicano. De carácter sereno y sin pretensiones, pasa desapercibido entre la multitud, no por falta de presencia, sino por su natural timidez y humildad.

Por eso, cuando él dice que es “inmensamente feliz”, créalo. Lo es, y se le nota cuando está al lado de su morena hermosa, Daysi, su compañera de vida y motivo de sus más sinceras sonrisas.

Desde Ciudad Oriental, medio del cual Ramón Peralta forma parte, le deseamos feliz aniversario y muchos años más de amor, paz y felicidad compartida.