Ranfis califica de allante y movimiento deportaciones de Abinader

Santo Domingo, R.D. En el marco del programa “Ramfis en Casa: Diálogo por el País”, que se transmite cada dos semanas a través de las plataformas oficiales del Partido Esperanza Democrática (PED) y diversos canales de televisión nacional, el presidente de dicha organización, Ramfis Domínguez Trujillo, rechazó enérgicamente las cifras reportadas sobre las supuestas 32,000 deportaciones ejecutadas en el mes de abril, refutando además los números de repatriaciones presentados por el gobierno tras el anuncio del plan migratorio del presidente Abinader, calificándolos como totalmente inverosímiles frente a la realidad operativa de la Dirección General de Migración (DGM).

Durante su intervención, Domínguez Trujillo denunció que el Presidente Abinader utiliza estas cifras de manera

manipulada para proyectar una imagen falsa de acción migratorio, cuando en realidad no existe la capacidad técnica ni logística para ejecutar esa cantidad de deportaciones en un solo mes, sin una reestructuración profunda de personal, transporte y centros de detención.

“La Dirección General de Migración, con su actual infraestructura, no puede ejecutar más de 15,000

deportaciones mensuales de forma real y documentada. Esto no es más que una estrategia de manipulación

estadística para sostener una narrativa que no se corresponde con los hechos”, expresó Domínguez-Trujillo.

Rechazo a todos los reportes oficiales de deportaciones

De igual forma, Ramfis Domínguez Trujillo rechazó todos los reportes oficiales publicados por la Dirección General de Migración en los últimos meses, alegando cifras infladas y desglosadas de deportaciones mensuales.

Según explicó, ninguno de esos informes cuenta con respaldo verificable ni mecanismos públicos de auditoría ni

trazabilidad individual.

“No se puede confiar en cifras que provienen de una fuente cerrada, sin transparencia, sin acompañamiento

institucional ni control ciudadano. Hasta tanto no se establezcan protocolos confiables, todos esos números deben considerarse como propaganda oficial sin fundamento real”, puntualizó.

Ramfis denomina “populismo” deportaciones de Abinader

Ramfis también cuestionó la promesa hecha por el presidente Abinader de deportar 40,000 haitianos ilegales al mes, afirmando que se trata de una promesa puramente populista, formulada bajo presión ciudadana, sin ninguna intención real de cumplimiento.

“A diferencia de su reforma fiscal, presentada en un documento detallado de más de 40 páginas, jamás presentó

al país un plan migratorio formal, detallado ni operativo para cumplir deportaciones mensuales que prometió.

Fue un acto desesperado para aplacar el descontento de un pueblo que ya está harto del descontrol fronterizo y de la impunidad con la que se maneja la inmigración ilegal”, sentenció Domínguez Trujillo.

Sospechas de manipulación: ¿cómo y por qué se inflan las cifras?

Domínguez Trujillo detalló algunos de los métodos usados para inflar las estadísticas oficiales de deportaciones, al tiempo que señaló que la manipulación de cifras obedece a un claro interés político: vender como una realidad lo que en esencia es un espejismo, con el propósito de proyectar una falsa imagen de acciones contundentes.

“El gobierno busca bajar los ánimos caldeados de un pueblo que está hastiado de cargar con el peso económico, social y sanitario de la inmigración haitiana, utilizando estadísticas manipuladas para dar la impresión de que se está actuando, cuando en realidad no existe ni la capacidad ni la voluntad real de ejecutar esas deportaciones”, denunció. Entre los mecanismos más frecuentes de distorsión, mencionó:

 Contabilizar múltiples detenciones de una misma persona como si fueran deportaciones distintas.

 Incluir retornos voluntarios o rechazos fronterizos inmediatos como si fueran procesos migratorios

formales.

 Fusionar arbitrariamente los conceptos de detenidos y deportados, creando confusión deliberada.

 Presentar cifras sin auditoría externa, sin trazabilidad documental y sin supervisión ciudadana, lo cual

permite operar con total opacidad.

“Esta práctica es sumamente peligrosa porque le niega al pueblo su derecho a saber la verdad y perpetúa la

inacción bajo una apariencia de resultados. No se trata solo de un engaño, sino de una traición al mandato de

proteger la soberanía nacional”, concluyó.

Ramfis reta públicamente al Presidente Abinader a demostrar la veracidad de sus datos

El líder del PED lanzó un reto directo al presidente Luis Abinader, exigiéndole que, en nombre de la transparencia

que tanto profesa su gobierno, presente ante el país las evidencias documentadas de las supuestas deportaciones realizadas hasta la fecha por la Dirección General de Migración.

“Desmiéntame usted Sr. Presidente, demuestre con documentación verificable y con observación independiente,

que esas cifras de las deportaciones presuntamente realizadas realmente ocurrieron. Si no puede probarlo,

entonces usted le está mintiendo descaradamente al país”, expresó Ramfis

En este contexto, Ramfis afirmó que, si el gobierno ciertamente cree en la transparencia, debe abrir los archivos y

mostrar los datos reales y verificables, no números manipulados al servicio de una narrativa política.

“Este no es un asunto menor. Estamos hablando del presente y el futuro de la nación. Si el pueblo no conoce la

verdad, no puede defenderse ni exigir soluciones reales. El país merece saber cuántas personas han sido

deportadas, en qué condiciones, y con qué mecanismos se valida cada operación”, agregó.

Propuesta de verificación ciudadana de las deportaciones

Como parte de su visión propositiva, Ramfis propuso mecanismos concretos para verificar que las deportaciones

sean reales y no manipuladas:

1. Registro individual con huellas, fotos y resolución oficial por cada deportado.

2. Entrega documentada en frontera o aeropuertos con constancia firmada.

3. Supervisión audiovisual con grabación del proceso de traslado y entrega.

4. Cruce de datos entre Migración, CESFRONT, Ejército y entidades independientes.

5. Plataforma pública de transparencia con cifras auditables en tiempo real.

Advertencia patriótica: estamos en peligro de desaparición

“Si no actuamos ahora, si no exigimos verdad y acción concreta, los dominicanos seremos una minoría en nuestra

propia patria. La haitianización avanza aceleradamente, y este gobierno en lugar de frenarla, la oculta con cifras

manipuladas. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la soberanía de la República Dominicana se

nos escapa de las manos,” concluyó Ramfis.