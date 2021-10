Raque Arbaje, atrapada en las redes, admite no usó el término correcto al reclamar «macana»

Por Robert Vargas

La Primera Dama de la República, Raquel Arbaje, tras quedar atrapada en los ácidos debates de las redes sociales, ha admitido que que no fue correcto el el concepto de «macana» que usó cuando reclamó la intensificación de la acción policial contra la delincuencia.

Abrumada por las críticas, Arbaje, incluso ha entrado en debate con un tuitero a quien atribuyó recibir supuestas pagas por sus críticas a la gestión oficial.

La Primera Dama gusta de usar las redes sociales para expresar puntos de vistas y adelantarse a publicar decisiones de Estado, con lo que envía el mensaje sobre la elevada influencia que tiene sobre el presidente Luis Abinader.

Sin embargo, su exigencia de ley y orden «y macana» al nuevo jefe policial no fue recibida en un amplio segmento de la población y en las redes sociales, donde se recordó que el concepto «macana» está asociado en el historia dominicana a acciones represivas, violentas y criminales de la fuerza policial contra la población.

Ante la andanada de crpiticas en su contra, Arbaje admitió que el término de «macana» usado por ella no fue correcto, y recordó que ella misma y un periente fueron víctimas de delincuentes.

Es cierto el término no era el correcto. Pero no soy perfecta . Y sufro cuando veo casos como el de la arquitecta Rosado, y otros tantos . Yo también he sido asaltada hace 18 años, mi hermano clavado con tijeras en su trabajo hace 25 años y no eran delincuentes comunes en su caso — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) October 18, 2021

En medio del aluvión de críticas en su contra, Arbaje reaccionó con aparente indignación contra un tuitero, a quien acusó de recibir supuestas pagas por sus comentarios y lo acusó de tergiversar su opinión.

-«Ud sabe lo que quiero decir con macana. No tergiverse. La Policía Nacional tiene buenos hombres y mujeres . Que se aplique no es en la población . Wow cuánto odio! Y eso que ni me conoce . Pero que tenga un feliz día y que le paguen bien por sus comentarios».

Ud sabe lo que quiero decir con macana. No tergiverse. La Policía Nacional tiene buenos hombres y mujeres . Que se aplique no es en la población . Wow cuánto odio! Y eso que ni me conoce . Pero que tenga un feliz día y que le paguen bien por sus comentarios . — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) October 17, 2021

Sin embargo, las cosas no para ahí, y otro usuario de las redes sociales ha publicado un corto vídeo en el que se ve a un agente policial golpear a una mujer en presencia del nuevo Director de la PN, sin que est eintervenga.

Me gustaría escuchar a Raquel Arbaje , la primera dama, sobre este vídeo, dónde se ve al general Then presenciará uno de sus subalternos darr un golpe a una mujer, y no hace nada para evitar el abuso policíal. pic.twitter.com/NhnGa2DxnE — Lic. Federico Marin Estrella (@federicom_marin) October 17, 2021

A la primera Dama, otro usuario de las redes le dedicó un «meme» demoledor en el que se muestra al presidente Abinader en postura de oración y, sobre su foto, una inscripción en la que «ruega» que a Arbaje se le olvide su contraseña de twitter.

Ell atambién ha sido cuestionada porque no ha solicitado la aplicación de la «macana» contra un funcionario que regaló 100 millones d epesos a un grupo de artistas y otros que se han visto implicados en presuntos actos de corrupción.

Señora, excúseme… pero nunca la he escuchado pedir macanazos para el funcionario que regaló 100 millones de pesos, para el de la Lotería #13, ni para los otros señalados en actos de corrupción. ¿Será q los macanazos solo son para los pobres o fue acto inconsciente de populismo? — Felix Portes (@FelixPortes) October 17, 2021