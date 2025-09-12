Fuente Externa

Santo Domingo, RD.- Con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y un simbólico corte de cinta, seguido de un recorrido por el Distrito Financiero, la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) inauguró la tercera edición de la Expo Mercado de Valores 2025, bajo el lema “Invertir con propósito”, en favor de fortalecer la cultura financiera y promover la inversión responsable.

El evento, que se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre en el Hotel Real Intercontinental Santo Domingo se contempla la impartición de paneles, conferencias y dinámicas educativas dirigidas a diversos públicos.

Durante sus palabras de bienvenida, el superintendente Ernesto Bournigal Read, destacó el crecimiento histórico del mercado de valores dominicano con más de 710 mil transacciones en 2024, equivalentes al 193% del PIB. Resaltó, además, el impacto de los fondos de inversión en la generación de empleo y desarrollo económico, así como los avances en inclusión financiera mediante iniciativas como ProInversionista.

También anunció mejoras regulatorias como el Reglamento de Crowdfunding y una transformación digital, que incluye el lanzamiento oficial de la página web renovada, con un diseño más amigable, intuitivo y funcional.

“Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con un mercado de valores que sea motor de desarrollo y plataforma de oportunidades. El mercado de valores no es solo una herramienta financiera: es una vía para construir progreso con visión, acción y confianza compartida”, afirmó Bournigal Read.

Como parte del acto inaugural, se entregó una placa de reconocimiento al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, por sus aportes al desarrollo y modernización del mercado de valores dominicano.

Albizu manifestó su agradecimiento y expresó “hace 21 años, nadie pensaba ni creía que podíamos crear en República Dominicana un mercados de valores; me ha tocado jugar un papel importante dando apoyo sostenido desde el Banco Central a la Superintendencia del Mercado de Valores”.

El discurso central estuvo a cargo de Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía, quien ofreció una panorámica sobre la economía nacional y su relación con el mercado de valores.

“El Gobierno está comprometido con la estabilidad macroeconómica; la estabilidad social es otro de los pilares de la economía dominicana y es innegociable para el Gobierno”, afirmó Díaz.

En el primer día de Expo Mercado de Valores 2025, se dieron cita actores clave del sector económico y financiero, así también funcionarios, líderes empresariales, representantes de entidades reguladoras y gremios.

Esta primera jornada desarrolló el panel “Puentes hacia el crecimiento: Soluciones del mercado para el empresariado”, enfocado en las soluciones que ofrece el mercado para el crecimiento empresarial, donde se discutieron temas como el acceso a financiamiento, la transparencia y el fortalecimiento institucional, además de, reflexiones sobre el papel del mercado de capitales en el impulso de la economía nacional.

Para este sábado 13 de septiembre, la Expo Mercado de Valores 2025 abrirá sus puertas al público con una jornada dedicada a la educación financiera y el acercamiento ciudadano al mercado. La agenda contempla actividades interactivas, charlas accesibles, espacios de orientación personalizada y momentos que buscan transformar el conocimiento financiero en una experiencia cercana y útil.