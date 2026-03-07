Fuente Externa

Santo Domingo Oeste, RD.– La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes la entrega de dos Centros de Primer Nivel renovados en Santiago y La Vega y dejó iniciados los trabajos de readecuación del edificio que albergará el nuevo Hospital Municipal de Pantoja.

La vicemandataria aseguró que estas obras forman parte de la hoja de ruta que impulsa el presidente Luis Abinader para fortalecer la infraestructura hospitalaria y ampliar el acceso a servicios de salud en todo el país.

“Desde el inicio de nuestra gestión, más de 90 hospitales han sido entregados en todo el país, mediante nuevas construcciones, ampliaciones de emergencias, readecuaciones de áreas y habilitación de unidades especializadas que fortalecen la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, expresó Peña.

Por su parte, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, destacó que la institución mantiene un programa continuo de inversión en infraestructura y equipamiento sanitario para mejorar la calidad de la atención en las comunidades, especialmente en zonas con alta densidad poblacional.

Asimismo, resaltó que estas acciones forman parte del fortalecimiento de la atención primaria, considerada la puerta de entrada al sistema sanitario, con el objetivo de acercar servicios preventivos y oportunos a las comunidades.

Hospital Municipal de Pantoja

El proceso de readecuación del inmueble para la habilitación del Hospital Municipal de Pantoja, ubicado en el distrito municipal del mismo nombre, municipio Los Alcarrizos, tiene un tiempo estimado de ejecución de 18 meses.

La obra contempla una inversión total de RD$323,065,760.94, que incluye RD$287,518,957.68 destinados a infraestructura y RD$35,546,803.26 para equipamiento.

Las nuevas instalaciones permitirán ampliar la capacidad de servicios para beneficio de más de 50 mil habitantes de la zona.

El hospital contará en su primer nivel con un área de emergencia equipada con triaje, área de curas, cuatro puestos de medicación, cuatro camas de observación y estación de enfermería. También dispondrá de servicios de imágenes médicas, incluyendo rayos X, sonografía y mamografía.

Además, tendrá seis consultorios de consulta externa, tres polivalentes, uno pediátrico, uno ginecológico y uno odontológico, así como áreas de facturación, sala de espera, toma de muestras, morgue, cocina, almacén de alimentos, lavandería y baños.

En el segundo nivel funcionará el área de internamiento con 15 habitaciones de cama doble con baño, dos estaciones de enfermería y área de descanso para el personal. El tercer nivel albergará el bloque quirúrgico con dos quirófanos, sala de parto, área neonatal, esterilización, seis camas para preparación y recuperación, laboratorio y área administrativa.

Centro de Primer Nivel Hoya del Caimito

Como parte de la jornada, la vicepresidenta Raquel Peña y el director del SNS entregaron el remozado Centro de Primer Nivel Hoya del Caimito, ubicado en Santiago de los Caballeros.

El centro fue intervenido con una inversión total de RD$11,713,728.66, de los cuales RD$8,462,743.01 corresponden a infraestructura y RD$3,250,985.65 a equipamiento.

Las instalaciones cuentan con seis consultorios, tres polivalentes, uno de niños sanos, uno odontológico y uno destinado al programa de tuberculosis, además de áreas de espera, vacunación, urgencias, farmacia y residencia médica equipada con comedor y cocina para el personal de salud.

Centro de Primer Nivel Severino Muñoz (Bonagua)

Durante la jornada también fue entregado el remozado Centro de Primer Nivel Severino Muñoz, ubicado en Bonagua, en beneficio de más de 24 mil habitantes de la comunidad.

El centro fue intervenido con una inversión total de RD$13,770,450.27, de los cuales RD$12,029,169.92 corresponden a ejecución de obra y RD$1,741,280.35 a equipamiento.

Las instalaciones disponen de dos consultorios polivalentes, área de espera, vacunación, urgencias, farmacia y residencia médica con sala-comedor, dormitorio, baño, cocina y área de lavado.

Estas acciones forman parte del compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de ampliar y modernizar la infraestructura sanitaria, garantizando servicios de salud oportunos para la población.