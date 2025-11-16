Fuente Externa

Piedra Blanca, Monseñor Nouel. – El Servicio Nacional de Salud (SNS) entregó este sábado el remozamiento del Hospital Municipal de Piedra Blanca, durante un acto encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña, una intervención estructural que beneficiará a los más de 26,000 habitantes de Piedra Blanca.

Los trabajos representaron una inversión total de RD$45,004,572.09, de los cuales RD$21,082,438.85 fueron destinados a equipamiento y RD$23,922,133.24 a adecuación de infraestructura.

El remozamiento de este Hospital Municipal es una muestra del compromiso gubernamental, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, con la dignidad humana y el bienestar de cada familia.

El director ejecutivo del SNS, doctor Mario Lama, destacó que el proyecto responde a necesidades identificadas en el municipio y forma parte del plan de fortalecimiento de los centros que integran la Red Pública.

“Nos acercamos a los 90 hospitales intervenidos en todo el territorio nacional, con obras que han permitido equipar, remodelar y transformar la Red Pública para dar respuestas más eficientes a la población”, expresó el doctor Lama.

“Este hospital, con más de 30 años de construido, fue renovado en su totalidad: hoy cuenta con quirófano moderno, áreas pre y postquirúrgicas, sala de parto, laboratorio equipado y espacios de esterilización, todo lo necesario para que los habitantes de Piedra Blanca reciban la atención que merecen”, agregó.

El centro cuenta ahora con consultorios ginecológico, odontológico y polivalentes, además de área de vacunas, laboratorio, sonografía, Rayos X y toma de muestras. Dispone de camas de internamiento y una sala de partos. Su Emergencia integra sala de espera, triaje, camas de observación, box de reanimación y estación de enfermería. También se habilitó un área neonatal con tres cunas y una incubadora, un quirófano, sala de esterilización, farmacia, áreas de descanso, preparación y recuperación, con estaciones de Enfermería distribuidas en los distintos espacios.

Con esta entrega, el SNS mantiene su enfoque en ampliar la capacidad instalada, adecuar la infraestructura de los centros de salud y optimizar los servicios que reciben los usuarios en cada comunidad.