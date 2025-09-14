Raquel Peña reparte casas y mete mano en escuelas del Gran Santo Domingo

Fuente externa

Gran Santo Domingo, RD. – La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, realizó un recorrido por el Gran Santo Domingo este sábado, donde entregó apartamentos, escuelas remozadas y un polideportivo.

La primera parada se ejecutó en Santo Domingo Oeste, específicamente en Hato Nuevo, donde la vicemandataria, junto al Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), hizo formal entrega de 608 nuevos apartamentos a igual número de familias en el residencial Hato Nuevo IV, a través del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz.

“Con gran orgullo inauguramos la segunda etapa de este proyecto en Hato Nuevo, Manoguayabo, estas viviendas son el lugar donde nacerán nuevos sueños, hogares que son el resultado de una visión de un compromiso firme: el de construir un país donde cada familia pueda vivir con dignidad, seguridad y esperanza”, externó la vicemandataria.

Raquel Peña resaltó que una vivienda propia es uno de los anhelos más grandes de las familias dominicanas, por lo que a través del Plan Mi Vivienda, que se ejecuta el MIVED, bajo la visión del Presidente Luis Abinader, ha sido el gobierno que más ha invertido y más esfuerzo ha puesto para reducir el déficit habitacional del país.

“Ya son miles las viviendas entregadas con título de propiedad, y decenas de miles las que han sido reparadas en todo el territorio nacional. Esta es la muestra más clara de que, cuando se gobierna con visión y compromiso, los resultados llegan a la gente”, aseguró Peña.

Estas nuevas unidades nacionales se suman a 400 entregadas por el Gobierno el año pasado, para totalizar las 1,008 viviendas construidas en esta localidad, totalizando el 100% del proyecto Hato Nuevo IV.

Por su parte, el viceministro de Construcción del MIVED, Danny Santos, señaló que desde esa institución, “seguiremos trabajando con eficiencia y sentido social para que cada vez más dominicanos puedan acceder a su primera vivienda propia”.

Este complejo habitacional cuenta con 144 apartamentos de 53 m² con dos habitaciones y un baño, y 464 apartamentos de 65 m² con tres habitaciones y un baño, que beneficiarán directamente a 1,830 personas.

Hato Nuevo IV cuenta con múltiples espacios y servicios para el bienestar de los residentes, entre ellos: sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, parqueos (uno por unidad), área de juegos para niños, gazebo, glorieta e iglesia.

La inversión total asciende a RD$1,300 millones, de los cuales RD$782 millones corresponden a inversión privada y RD$518 millones a aporte subsidiado de fondos públicos.

El proyecto también pone en primer plano el protagonismo de las mujeres, que representan un 64% de los beneficiarios, muchas de ellas jefas de hogar en familias, a quienes se les hizo entrega a 36 de ellas de un bono extra, a través del Ministerio de la Mujer.

La vicemandataria continuó el recorrido dirigiéndose al Distrito Nacional, donde encabezó la entrega de nuevas etapas de construcción de tres centros educativos en el Gran Santo Domingo, como parte del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del sistema público preuniversitario.

“Invertir en la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes es invertir en el futuro de la República Dominicana, y con estas inauguraciones abrimos las puertas de obras muy esperadas por estas comunidades, lo demuestra que, bajo el liderazgo visionario del presidente Luis Abinader, trabajamos pensando en la gente”, aseguró Peña.

Las infraestructuras permitirán el acceso a una educación digna y de calidad para cerca de 2,000 estudiantes en el Distrito Nacional y Santo Domingo Este.

Entre los planteles figura la segunda etapa de la Escuela Fray Ramón Pané, ubicada en el Distrito Nacional, que cuenta con 14 aulas, incluidas dos de nivel inicial, comedor, cancha, parqueo y otras facilidades. Este centro podrá albergar hasta 560 estudiantes.

También fue entregado parcialmente el Liceo Carlita Herrera Fortunato, con 16 aulas, dos de ellas destinadas a estudiantes con condiciones especiales. Además, dispone de biblioteca, laboratorio de informática, plaza cívica y otras áreas que beneficiarán a 490 alumnos.

En Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, se entregó la Escuela Primaria Orlando Martínez, dotada de 15 aulas, varias para nivel inicial, y espacios complementarios como área cívica, verja perimetral y patio. Su capacidad es de 800 estudiantes.

La directora de la Escuela Fray Ramón Pané, Sandra Jaime, afirmó que este centro educativo representa una oportunidad para el desarrollo de toda la comunidad y el municipio en general.

“Estos nuevos espacios permitirán que nuestros estudiantes desarrollen no solo sus competencias académicas, sino también sus habilidades sociales, deportivas, emocionales y humanas”, aseguró la directora.

La última parada del recorrido se realizó en el Ensanche Ozama donde la vicepresidenta junto al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, entregaron remodelado el Centro Deportivo y Cultural Ozama.

“Este polideportivo es también un compromiso cumplido de nuestro Gobierno para elevar la calidad de vida en cada localidad del país, aquí la juventud de Santo Domingo Este tendrá un lugar digno, moderno y seguro donde practicar deporte, compartir en comunidad y fortalecer los valores”, dijo Peña.

Por su parte el ministro Kelvin Cruz reveló que el Ministerio de Deportes hizo una inversión superior a los 92 millones de pesos en los trabajos de remozamiento.

La obra, que servirá de escenario para diversas actividades en la comunidad, forma parte del programa de construcción de instalaciones deportivas (multiusos techados) que lleva a cabo el Ministerio de Deportes en cumplimiento de las promesas y compromisos del presidente Luis Abinader.

En sentido general, la obra de aproximadamente cuatro mil 390 metros cuadrados conlleva una estructura metálica que incluye la construcción y remozamiento de la verja perimetral, la instalación de un tabloncillo y tableros con especificaciones de la FIBA, suministro y colocación del juego de pizarra FIBA, un reloj de 24 segundos, dos parales, malla de voleibol y salón multiusos de dos niveles.

Además, incluye zonas de juegos y de combate, gradas, baños para el público y los deportistas, camerinos para atletas, salón multiusos, área de juego infantil, parqueos multifuncionales, zonas exteriores y otras amenidades.