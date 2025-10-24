Ratifican a Jasier Hernández presidente comisión baloncesto superior club San Vicente

Por Tony Reyes

El prestigioso empresario Jasier Hernández fue ratificado como presidente de la Comisión de Baloncesto Superior del club San Vicente que participará en el TBS francomacorisano que arrancará el próximo 14 de noviembre.

El licenciado Anthony Reyes del equipo de operaciones del club San Vicente resaltó que la ratificación de Jasier Hernández al frente de la comisión de baloncesto superior es un premio al gran trabajo que ha desplegado en los últimos dos años en la entidad deportiva.

Manifestó que tanto en el 2023 como en el 2024 el club San Vicente avanzó a la final y a semifinal del basket superior con refuerzos francomacorisanos fruto del gran trabajo desplegado por el joven empresario al frente del referido equipo de trabajo.

Significó la loable labor que junto a un grupo de hombres y mujeres realiza Jasier Hernández en favor del club San Vicente.

Dijo que Jasier Hernández es un joven con mucha visión y le impregna una chispa ganadora al equipo verde y amarillo del sector Pueblo Nuevo.

Explicó que el equipo de operaciones conjuntamente con el presidente de la comisión y la gerencia general han estado trabajando arduamente en la temporada muerta para conformar una escuadra muy competitiva para el TBS 2025.

De su lado el empresario Jasier Hernández agradeció al club San Vicente por nuevamente tomarlo en cuenta para presidir la comisión del baloncesto superior.

“Estamos muy motivados esta temporada para completar los objetivos por lo que se ha trabajado en las últimas dos temporadas, estamos confiados que los frutos se verán en esta campaña con un equipo muy compacto y con deseo de otorgarles la segunda corona en el basket francomacorisano” afirmó Hernández