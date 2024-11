RD es sede de Tour de Patinaje Artístico internacional

Fuente externa

Santo Domingo, Rep. Dom.- La Skateland Academy, anunció que más de 50 patinadores nacionales y extranjeros, estarán participando en el primer Tour de Patinaje Artístico del Caribe, donde será la figura principal Rebecca Tarlazzi, 16 veces campeona mundial.

El programa que se desarrollará de viernes 1 a domingo 3 de noviembre, incluye clínicas impartidas por la atleta y su madre, su entrenadora Annalisa Marelli, quien también tiene experiencia en pistas mundialistas.

Tanto Rebecca como su madre, definieron como una gran oportunidad que se impartan los entrenamientos y pidieron a los patinadores, especialmente a los niños, que lo tomen como un “sueño, que jueguen con placer, que sea una diversión”, para que el éxito sea mayor.

La directora de Skateland Academy, Nairym Hernández, presentó el programa y los países y clubes que están convocados a la actividad, al tiempo que anunció que “este es el primero de mucho que haremos en el futuro, contando con el apoyo de ustedes, patinadores y padres”.

Hernández, informó que estarán participando patinadores de Skateland Academy de Puerto Rico y de la República Dominicana; Pacifico Skating club Panamá; Club Part Panamá y Skate Wars México.

También de Guatemala, de Panamá; Patinaje Artístico Morelo de México y el Patín Club Facatativá de Colombia.

La actividad concluye el domingo con actividades desde las 9:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía y a partir de las 2:00 hasta la tarde a las 6:00 en el polideportivo del Colegio Loyola en esta capital.

El Tour de Patinaje Artístico del Caribe será ponderado para los premios Skate Awards que organiza Skate-Media y que están dirigidos a motivar la disciplina en la República Dominicana y reconocer a los mejores patinadores nacionales al final de cada año.

Durante el acto de presentación de Rebecca, su madre y las escuelas participantes, fueron reconocidos, por su apoyo a la disciplina, Carla Núñez del colegio MC School; Saratia Lora y Lissel Cid, de Gators´Club y Vianca Rosario, de Academic Assistant Of After School Activities.

También Paola Maceo, de Proactivo; el Colegio Loyola; Massiel Ulerio, coordinadora del programa After School del Colegio The Community For Learning.

Otros reconocimientos fueron para Alexander Paredes, Alessia Saputelli, Sharina De la Cruz, Angelique Merrow, Fabiola Pacheco y Flavia Agüero, esta última, fue quien dio las gracias a nombre de los reconocidos.

El programa

El tour inicia el viernes 1 de noviembre desde las 9:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía, en el Club Deportivo La Fe. En la tarde a partir de la 1:00 será en el colegio Calasanz, hasta las 6:00.

El sábado 2 solo en jornada matutina, será desde las 9:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía en el Colegio Babeque. Al tour de patinaje se espera que también asistan las escuelas nacionales.

Hernández agradeció el apoyo del Hotel Intercontinental, café Santo Domingo, Distribuidora Fer Chemical, Tienda de Patines Full Skate, agua Planeta Azul, Sample y Gloria, tienda de ropa deportiva.

También contó entre los auspiciadores del tour a Jorge Muebles, pintura Crysmar, Dermas Estudios, Logomarca, Bioracer dominicano, Tourmalet Café, Deluxe Liquor Store, La Texture, Color Match, Aheco Consulting; La Textura; Hidractive y Graftday RD Eventos.