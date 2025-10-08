Rechazan contaminación, corrupción y complicidad en Punta Catalina.

Por Héctor Turbi

Al realizar una Vigilia frente al busto de Juan Pablo Duarte en el Parque Central de Bani, diversas organizaciones comunitaria de la Provincia Peravia y el país rechazaron el alto grado de contaminación que sufre la población de la zona fruto de las operaciones de la Planta Termoeléctrica a Carbón Punta Catalina, debido a la irresponsabilidad que observan las autoridades de turno.

Rechazaron también que el gobierno de Luis Abinader se haya hecho cómplice de la anterior administración de Danilo Medina encubriendo los actos de corrupción y dándole continuidad a la impunidad que ha rodeado el referido proyecto.

La Coalición Por la Defensa de la Salud y el Medio Ambiente de la Provincia Peravia, la Sociedad Ecológica de Nizao (SOEN), el Bloque Popular Jesús Adon, así como el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático (CNLCC), el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y la Coordinadora Popular Nacional (CPN), deploraron que a pesar de toda la demagogia que se le ha vendido al país con Punta Catalina, sigan produciéndose los odiosos apagones que castigan la población.

Señalaron además que, el país ha sido estafado con miles de millones de dólares con este proyecto, se ha sacrificado la salud de todo un pueblo, la actividad agropecuaria y el medio ambiente, solo para que un grupo de empresarios y políticos corrupción se enriquezcan aún más de que son.

Las organizaciones llamaron a la población a no olvidar este latrocinio y mantener la vigilancia y la presión, para que más temprano que tarde se haga verdadera justicia en la Republica Dominicana.