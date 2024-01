Récord salarial: Soto y Yankees llegan a acuerdo de 31 millones para evitar arbitraje

Por William Perdomo

Tras intensas negociaciones, finalmente Juan Soto y los Yanquis de Nueva York han llegado a un acuerdo para evitar el arbitraje salarial. El jugador dominicano cobrará 31 millones de dólares en la próxima temporada del 2024, lo que es un nuevo récord para un pelotero elegible al juicio salarial

El convenio se produjo este jueves por un año rompiendo el récord del japonés Shohei Ohtani para un jugador elegible en esa instancia.

Soto tuvo un salario de $23 millones de dólares el año pasado en su única temporada completa con los Padres de San Diego y puede convertirse en agente libre después de esta campaña, cuando tenga 26 años.

El dominicano bateó para .275 con 35 jonrones, 109 carreras impulsadas y un OPS de .930 el año pasado con los Padres, que lo obtuvieron de Washington el 2 de agosto de 2022, después de que rechazó una oferta de 440 millones de dólares por 15 años de los Nacionales y fue adquirido por los Yanquis a los Padres el mes pasado.

Ohtani jugó la temporada pasada bajo un contrato de arbitraje de un año y 30 millones de dólares con los Angelinos de Los Ángeles, un acuerdo firmado en octubre de 2022. Se convirtió en agente libre después de la Serie Mundial del año pasado y firmó un contrato récord de 10 años y $700 millones de dólares con los Dodgers de Los Ángeles.

Con Soto, los Yanquis han hecho una monumental inversión, consciente de que tienen entre manos a uno de los jugadores más determinantes de la MLB.

El desembolso no ha sido pequeño, pero responde al enorme talento del jardinero y a las exigencias de los fanáticos de la franquicia más emblemática de este deporte en todo el mundo.

Con este acuerdo, los Mulos de Manhattan han mandado un contundente mensaje al resto: van con todo a por el ansiado título. Saben que tienen una plantilla de auténtico lujo y no han reparado en gastos para asegurarse los servicios de Soto.

Sin duda, este récord salarial remecerán los cimientos de la Gran Carpa. Ningún otro pelotero había alcanzado antes una cifra semejante en arbitraje.

Estamos ante un hito que marcará un antes y un después, el mayor sueldo jamás entregado a un jugador en la situación de Soto.

No me cabe duda de que su aportación ayudará a que los Yanquis refundan su particular imperio en las Grandes Ligas.