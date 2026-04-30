Rector de ITSC notifica a comunicador Diego Torres por presunta difamación y le otorga 24 horas para rectificar

Por Cinthia Polanco

San Luis, Santo Domingo Este.– El Rector del Intitulo Instituto Técnico Superior Comunitario ITSC José Ramón Holguín Brito, notificó formalmente al comunicador Diego Alberto Torres Reyes, director del medio digital Al Instante a Diario, para que rectifique publicaciones que considera difamatorias contra esa institución y sus autoridades.

La notificación fue realizada mediante acto de alguacil, a requerimiento del rector quien alega que las informaciones difundidas por el comunicador carecen de fundamento y afectan el honor, la moral y la reputación institucional.

En el documento, el ITSC otorga un plazo de 24 horas para que Torres Reyes proceda a publicar una nota aclaratoria en su plataforma digital, desmintiendo los señalamientos realizados.

Asimismo, le intima a cesar de manera inmediata cualquier publicación que, a juicio de la institución, constituya difamación, advirtiendo que de no cumplir con lo requerido podrían iniciar acciones legales en su contra.

La entidad también señala que las publicaciones han generado desinformación en la ciudadanía y un posible daño moral y reputacional, lo que, según indica, está sustentado en registros audiovisuales y digitales.

Diego Torres ha sostenido que sus publicaciones responden a denuncias sobre situaciones dentro del centro educativo. Afirma que su labor ha sido señalar, de manera periodística, lo que ocurre en su comunidad, incluyendo preocupaciones sobre una laguna dentro del plantel y áreas en proceso de construcción.

El rector advirtió a Diego Torres que el caso podría escalar a los tribunales si no se produce la rectificación solicitada dentro del plazo establecido.