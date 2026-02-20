Fuente Externa

Santo Domingo. — El rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Editrudis Beltrán Crisóstomo, recibió en el Despacho de la Rectoría a los estudiantes ganadores del concurso “Gánale al Semestre”, a quienes ofreció un mensaje de bienvenida enfocado en la importancia de la disciplina, la perseverancia y el compromiso con el conocimiento como pilares fundamentales para la superación personal y el desarrollo del país.

Beltrán Crisóstomo destacó que los estudiantes constituyen la razón de ser de la academia estatal y compartió una reflexión personal sobre su propia trayectoria académica, recordando que también inició su formación en esta casa de altos estudios.

“Esta universidad fue la que me abrió las puertas y la que ha hecho posible que hoy les esté hablando en calidad de rector, una muestra de que con oportunidad, disciplina, perseverancia y esfuerzo se puede llegar más allá de lo que visualizamos”, expresó el rector.

Subrayó que la Primada de América se mantiene como una institución de puertas abiertas al conocimiento, a la pluralidad de pensamiento y a la movilidad social, sin distinción de origen o condición económica, resaltando que el verdadero valor radica en el deseo de avanzar y aportar al bienestar colectivo.

En su intervención, el rector también destacó los principales avances alcanzados durante la gestión que encabeza y que se encuentra en su etapa final, entre ellos la actualización de los programas de estudio, la agilización de los servicios estudiantiles, el fortalecimiento de las plataformas virtuales mediante la entrega gratuita de tabletas electrónicas y las mejoras en la movilidad interna del campus, como el sistema de transporte ferroviario que opera dentro de la sede universitaria.

En un momento de interacción con los presentes, Beltrán Crisóstomo utilizó el “tren de la UASD” como metáfora del proceso formativo, señalando que todos los estudiantes ya forman parte del “tren del aprendizaje y de las oportunidades” que ofrece una universidad pública y abierta, concebida como centro de vida intelectual.

Al concluir su mensaje, el rector exhortó a los estudiantes a mantener viva la capacidad de soñar y a no permitir que los obstáculos superen su voluntad. “Sueñen mucho, sueñen en grande, y no permitan que nadie ni ningún contratiempo sea más fuerte que su determinación”, manifestó.

El acto contó con la presencia del presidente de la Federación de Estudiantes, Pedro Martínez (Fonsy); el director de la Dirección General de Comunicaciones, Roberto Tejada Muñoz, y demás miembros de la comunidad académica.