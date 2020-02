Red de medios transmitirá en vivo histórica rendición de cuentas de Danilo Medina: 616 canales, emisoras y diarios digitales

Fuente: Dicom

Los ciudadanos y ciudadanas podrán ver en vivo la histórica y trascendental rendición de cuentas del presidente Danilo Medina a través de 616 medios de comunicación locales, nacionales e internacionales.

El discurso del jefe de Estado, en ocasión del 176 aniversario de la Independencia Nacional, será transmitido en vivo a partir de las 10:00 de la mañana por 112 canales nacionales y de cable, 4 canales internacionales, 243 emisoras de radio, 186 diarios digitales y 71 portales institucionales.

Asimismo, por la página web y las redes sociales de la Presidencia de la República.

La Dirección General de Comunicación de la Presidencia (DICOM) también habilitó un micrositio en la página web de Presidencia.

De esa manera, los dominicanos y las dominicanas podrán acceder y hacer acopio de toda una serie de informaciones segmentadas sobre la rendición de cuentas de la obra de Gobierno desde el 2012 a la fecha, en cada provincia, y sacar sus propias conclusiones sobre lo que ha sido la gestión de Danilo Medina.

Interactúa con etiqueta #Danilo27F

Tanto los ciudadanos, como los medios también tendrán a su disposición otro micrositio para enterarse de todo lo relativo a los actos con motivo del 176 aniversario de la Independencia Nacional.

Los ciudadanos podrán compartir sus opiniones e impresiones, a través de las redes sociales, con la etiqueta #Danilo27F.

A continuación, los medios del Distrito Nacional y de todas las provincias del país que permitirán los ciudadanos y ciudadanas ser testigos de primera fila de la última rendición de cuentas del presidente Danilo Medina figuran:

Gran Santo Domingo

Cable: Sol, canal 6; Amé, canal 47; Bajo Techo TC, canal 36; Carivisión, canal 26; Cáscara TV, canal 12; CTN, canal 30; Digital Visión, canal 63; GDM, canal 74; La voz del Trópico, canal 54; Oui TV, canal 3; Santo Domingo TV, canal 24; Señales TV, canal 40; SiTV, canal 38 (TRICOM); SiTV, canal 38 (EXITO VISION); Sol, canal 65; Tele canal, canal 28 Claro; Telebahia, canal 24, Aster; Telecanal y Éxito Visión, canal 28 Claro; TeleImpacto, canal 22; VTV, canal 32; Wind Telecom, canal 3; Antena 21, canal 21; EN Televisión Canal 31;

Canales digitales: Acento TV, CiudadorientalTV.com, Nexx TV, Teleenventos y TV Max.

Canales nacionales: CERTV, canal 4; TeleVida, canal 41; Súper Canal, canal 33; Cinevisión, canal 19; Antena Latina, canal 7; CDN, canal 37; Color Visión, canal 9; Coral, canal 39; Digital 15, canal 15; Frecuencias Dominicanas, canal 16; RNN, canal 27; Sport Visión, canal 35; Teleantillas, canal 2; Telecentro, canal 13; Telefuturo, canal 23; Telemicro, canal 5; TeleRadio América, canal 45; Telesistema, canal 11.

Radio: CDN 1040 AM, Disco 106.1 FM, Dominicana 98.9 FM, Escándalo 102.5 FM, Escape 89.9 FM, Estrella 90.5 FM, Fuego 90.1 FM, HIJB 830 AM, KQ 94.5 FM, Independencia 93.3 FM, Neón 89.3 FM, Studio 88.5 FM, La Bakana 105.7 FM, La Kalle 96.3 FM, La nota diferente 95.7 FM, MiXx 104.5 FM, Mortal 104.9 FM, Original 107.9 FM, Quisqueya FM 96.1 FM, Radio Popular 950 AM, Ritmo 96 96.5 FM, Rumba 98.5 FM, Súper 7 107.7 FM, Vida 105.3 FM, Zol 106.5 FM, Caliente 104.1 FM, Caliente 104.1 FM, CDN 92.5 FM, CDN 92.5 FM, Cristal 570 AM, Metro 1120 AM, Rumba 98.1 FM, Santo Domingo 620 AM, Súper 7 107.7 FM y Z101 101.3 FM.

Diarios digitales: Súper 7, 24/ 7 Noticias RD, 25 Horas de Noticias, A Toda Hora RD, Al hecho, Así anda el Dia, Así Paso, Atento RD, Bahía Oriental RD, Bajo La Lente, Buenas News, Buscando La Noticia, CIDRD, Ciudadoriental.com, Click De Mi País, Comunidad Informativa, Con Varsovia, Conexión Digital RD, Cuartilla Digital, Cuentas Claras Digital, De La Zona Oriental, De Sociales y Más, Diario Ciudad Juan Bosch, Diario Gente, Diario Primero, Diario Vivir RD, El Castrense, El Ojo Nacional, El País RD, El Portal, El Sol de la Florida, En Detalles RD, Encuentra Empleo RD, Enxclusiva, Equilibrio Digital, Espacio de Prensa, Estrellas y Redes, Fashion Lounge RD, Hechos, Impacto Informativo RD, Imparcial RD, Info País RD, Info Visión RD, Inforiental SDE, Informando Online, Informativo al Día, Jugada Final, Juveacción, La Bola Caliente, La Voz Sin Censura, Las Ultimas Noticias, lobuenoylomalo.com, mecadigitaltv.net, Emmanuel DJR, Los Minas.Net, Mini Deportes RD, Naguero, Noti Caleta, Noti Smart, Noticias del Cibao, Nuevo Eco, O Investigacion, Olimpus Digital, Opinion Digital, Parte Alta, Plataforma Noticiosa 1, Portazona, Quisqueya Times, Reconocidos. Net, Red de Noticias, Reporteros En Linea RD, Saber Mas Radio, Sin nada Que Ocultar, SM Informativo, Soy Trotamundo, Tele Digital, Tendencias al día, Tras las Huellas Digital y Diario Dominicano Tu País Digital.

Azua

Cable: Azua TV, canal 3.

Diarios digitales: Azua Informa Digital, Azua Virtual, Azuanos En Noticias, Los Remedios de Azua, Tira Piedras y Vía Informativa.

Radio: Cosmos99.1 FM, Primera 88.1 FM, Ternura 89.1 FM, Caracol 1200 AM, Compostela 104.3 FM, La Kalle 96.3 FM y Súper 7 107.7 FM.

Bahoruco

Radio: Escala 106.3 FM, Neyba 1580 AM, Radio 14-10 1400 AM, Radio Neyba 1580 AM y Súper 7 107.7 FM.

Diario digital: Tu Tilapia.

Barahona

Cable: Empresas Radiofónicas, Telecanal 57.

Radio: Enamorada 99.9 FM, Mega 105.1 FM, Zol 106.7 FM, Barahona 970 AM, Emociones 97.9 FM, La Kalle 96.3 FM, Manantial 89.5 FM, Palma 90.7 FM, Primera 88.1 FM, Suspiros 102.5 FM, Vibra Deportiva 1470 AM, Súper 7 107.7 FM y Z101 101.3 FM.

Diarios digitales: Impacto Barahonero, La Arepa Caliente, La Lupa Del Sur, La Voz Sur Digital, Noticias Las Actuales RD, Polo Digital, Primicias del Sur y Vicente Noble Digital.

Dajabón

Cable: Beller Visión, canal 22 y Linieros TV, canal 16.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 101.5 FM, Zol 106.5 FM, Súper 7 107.7 FM y Z101 101.5 FM.

Diarios Digitales: Noticiario Fronterizo, A Fondo Digital, Aquí Lo Digo Digital, El Centinela de la Frontera, El Ciudadano RD, El Expreso Digital, El Fogoneo, En la Mira, Formadores044.com, Global Noticias RD, La Voz De Todos Digital, Maguaca Digital, MT Informativas, Mundo en Español, Noticiario Digital, Notidajabon, Primer Plano TV y Viajes Pa Todo.

Duarte

Cable: TELENORD, canal 10; TELENORD, canal 12; TELENORD, canal 14; Circuito Arcoíris, canal 49 UHF; TeleCable del Nordeste, canal 56 y Somos TV, canal 56.

Radio: La Kalle 96.3 FM, El Bloke 106.7 FM, Súper 7 107.7 FM, Bloque 106.7 FM y Z101 101.5 FM.

Diarios digitales: Tu Voz RD y RD Visión Noticiosa.

El Seibo

Cable: Teletoro, canal 14 y Nítida TV, canal 22.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 101.1 FM, Primera 88.1 FM y La Kalle 96.3 FM.

Elías Piña

Cable: Titanico TV

Radio: La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 101.1 FM y Primera 88.1 FM.

Diarios digitales: El Chenchen y Sandy Familia.

Espaillat

Cable: Televiaducto, canal 3 y Moca Visión, canal 6.

Radio: Zol 92.1 FM, Súper 103 103.1 FM, Súper 7 107.7 FM y Z101 101.5 FM.

Diarios digitales: Los Biberones, Enterao RD, Los Mocanos, Moca Cruda RD y Soy Mocano 54.

Hato Mayor

Cable: Varo Visión, canal 10.

Radio: Primera 88.1 FM, La Kalle 96.3 FM, Súper 7 107.7 FM y Z101 101.1 FM.

Diario digital: Atacando

Hermanas Mirabal

Cable: HMTV, canal 33.

Radio: Zol 92.1 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 101.5 FM y La Kalle 96.3 FM.

Diarios digitales: Revista La Prensa y Mi Salcedo.

Independencia

Radio: Enamorada 107.1 FM, Pesá 92.3 FM, Barahona AM 1470 AM, Jimaní 1100 AM, Súper 7 107.7 FM y La Kalle 96.3 FM.

La Altagracia

Cable: Punto TV canal 40 de Bloom y Aster, CV Visión canal 22 y Romana TV canal 42

Radio: Zol 106.5 FM, Primera 88.1 FM, La Kalle 96.3 FM, La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM, Súper 7 107.7 FM y Z101 101.1 FM

La Romana

Cable: TVO Televisión Oriental canal 49

Radio: La Kalle 96.3 FM, Zol 94.7 FM, Amor 91.9 FM, Primera 88.1 FM, Súper 7 107.9 FM Z101, 101.1 FM y Guía 97.7 FM

Diarios digitales: Diario La Romana

La Vega

Cable: SiTV canal 30 (TELECABLE CENTRAL), Vega Visión canal 18, Telever canal 12, TDN TV canal 75, Valle Visión canal 10, Ready TV canal 10, VegaTV canal 52 y Platinium TV canal 17 y 50

Radio: Tropicalísima 104.1 FM, La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM, 105.1 FM Súper K 100.7 FM, La Kalle 96.3 FM, La Olímpica 970 AM, Radio La Vega 870 AM, Zol 92.1 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 101.5 FM, Líder 92.7 FM y Natura 92.3 FM

Diarios digitales: Noti Digital RD, Almendra Digital, canal 18 y La Vega Informa

Monte Plata

Cable: Plataforma Digital canal 12, Monte Plata TV canal 3 y Yamasá TV canal 3

Radio: Súper 7 107.7 FM, Z101 101.3 FM y La Kalle 96.3 FM

Diario: Notifando, Periodista de Monte plata y Realidades Info R

María Trinidad Sánchez

Emisoras Radio: Trébol 99.3 FM, Zol 92.1 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 101.5 FM, Primera 88.1 FM y La Kalle 96.3 FM

Diarios digitales: Nagua Real

Monseñor Nouel

Emisoras radio: Súper 7 107.7 FM, Z101 101.5 FM, La Kalle 96.3 FM y Maimón TV Digital 87.9 FM

Canales locales: Yuna Visión Canal 10 y Maimón TV Digital

Diarios digitales: Atabales JM y Noticias Bonao 809

Monte Plata

Cable: Plataforma Digital canal 12, Monte Plata TV canal 3 y Yamasá TV canal 3

Radio: La Kalle 96.3 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 101.3 FM, Z101 101.1 FM y La Kalle 96.3 FM.

Diarios digitales: Notifando, Periodista de Monte Plata y Realidades Info R.

Montecristi

Cable: Frontera Vision, Canal 32; Grupo Lemoine,Morro TV; Espiga TV y Canal 10.

Digitales: Deporte Informativo RD, Actualidad Liniera, FabioHD, Informativa Digital, Informe Real, Mi Enfoque, Mixiel Digital, Morro Informativo, Mundo Informativo, Noticias 041, Programa Entre 2, Reporteros.

Radio: Tropicana 106.3 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 101.5 FM, La Kalle 96.3 FM, Festiva 95.7 FM, Montecristi FM 97.1 FM y Zol 106.5 FM.

Pedernales

Cable: Pedernales TV, Canal 56.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Pedernales AM 1560 AM, Primera 88.1 FM, Trueno 99.3 FM y Súper 7 107.7 FM.

Peravia

Cable: Baní TV, Canal 12 y Banivisión Canal 67.

Diarios Digitales: La Situacion Digital y Nizaero

Radio: Fabulosa FM 96.7 FM, Primera 88.1 FM, Ambiente 1270 AM, La Kalle 96.3 FM, Bani 97.5 FM, Natura 92.3 FM y Súper 7 107.7 FM.

Puerto Plata

Cable: Musa Visión,Canal 10; JMTV, Canal 12; Mia Visión, Canal 8; TV Plata Canal 3 y Merla Visión, Canal 56.

Diarios Digitales: Diario Norte, Info Puerto Plata, Notiplata y Puerto Plata Habla.

Radio: Puerto Plata 99.7 FM, Romance 101.7 FM, La Kalle 96.3 FM, Perla 106.3 FM, Zol 92.1 FM, Súper 107.7 FM, Z101 101.3 FM y 101.5 FM.

Samaná

Cable: Terrenas TV Canal 10.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM, Zol 92.1 FM, Primera 88.1 FM, Escape 88.5 FM, Radio Samaná 1530 AM y Súper 7 0.107.7 FM.

San Cristóbal

Digitales: Atento Digital, Lo Que Acontece, El Grafico Del Sur, El Punto Informativo, Universo de Opinion y Noti El Radar.

Radio: La Kalle 96.3 FM y Súper 7 107.7 FM.

San José de Ocoa

Cable: Ocoa TV, Canal 10.

Digital: El Ocoeño.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM , Producciones Cumbres Radio Ocoa 1100 AM, Producciones Cumbres Radio Ocoa 90.3 FM y Súper 7 107.7 FM.

San Juan

Digitales: Cara A Cara Digital, El Sur Informa, La Voz de San Juan, NCC Noticia, San Juan RD y Tornado FM.

Cable: Telesur, Canal 10.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM, Zol 106.5 FM, La Kalle 96.3 FM, Súper7 107.7 FM y Z101 101.5 FM.

San Pedro de Macorís

Cable: Extremo Channel, Canal 40 de Bloom y Aster.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 y 101.1 FM.

Sánchez Ramírez

Cable: Guacará TV, Canal 16.

Radio: La Kalle 96.3 FM Radio, Súper 7 107.7 FM, Z101 y 101.5 FM.

Santiago

Digitales: Chismolandia, Caribbean Digital, Deportes Al Limite RD, Diario Global RD, El Espacio de la Gente, El Informante, El Jacagüero, El Sol de Santiago, Hoy Noticias, IBARR 0319, Noti Graficas, Nueva Mañana RD, Quisqueya RD, Ramon Lora Info, Santiago Social, Siempre Es Hoy, Tamboril News y Villa De Los Pinares RD.

Cable: Teleunión, Canal 16; Tele Contacto, Canal 57; Galaxia TV, Canal 42; Super TV Canal, Canal 55; SíTV, Canal 97; Mega TV, Canal 30 Santiago; TeleUniverso, Canal 29; Tele Milenio, Canal 50; Mega Visión, Canal 43; Telemedios Dominicanos, Canal 25; SiTV, Canal 108 (STARCABLE); Nexxo TV, Canal 20; Boreal Televisión, Canales 31 Altice, 20 Aster y 76 Claro.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Hits 1270, Norte 720 AM, Suave 107.3 FM, Hispaniola1050 AM, La Bakana 105.9 FM, La Kalle 96.3 FM, Monumental 100.3 FM, Mortal 99.1 FM, Primera 88.1 FM, Turbo 98.3 FM, Zol 92.1 FM, Radio Amistad 101.9 FM, Súper 103 103.1 FM, Súper 7 107.7 FM, Matrix 104.7 FM, Radio Libertad 1590 AM, Premium 101.1 FM, Flow 90.1 FM, Concierto 93.1 FM, Zol 106.5 FM, Criolla 106.1 FM, La N 103.5 FM, Z101 y 101.5 FM.

Santiago Rodríguez

Cable: TeleCable Internacional, Canal 7 y Telecable Sabaneta, Canal 10.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Primera 88.1 FM, Zol 106.5 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 y 101.5 FM

Valverde

Cable: Telenovisa, Canal 43.

Radio: La Kalle 96.3 FM, Zol 106.5 FM, Súper 7 107.7 FM, Z101 y 101.5 FM.

Dominicanos en el exterior

Los dominicanos residentes en el exterior podrán sintonizar el discurso por Telemicro Internacional, Súper Canal Caribe, Televisión Dominicana y Dominican View.

Portales institucionales

Los ciudadanos y ciudadanas también podrán ver el discurso del presidente de la República a través de las páginas web de las instituciones del Gobierno, tales como: Banca Solidaria, Banco Central de la República Dominicana, Autoridad Metropolitana de Transporte, Banco Agricola, Catastro Nacional, Comedores Economicos del Estado Dominicano y la Comisión Nacional de Energía.

Asimismo, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Consejo Nacional de Discapacidad, Consejo Nacional de Seguridad Social, Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, Contraloria General de la República, Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago y el Despacho Primera Dama.

Además, la Empresa de Generación Hidroeléctrica, Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias, Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, Instituto Agrario Dominicano, Instituto Azucarero Dominicano, Instituto de Estabilización de Precios, y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias.

Igualmente, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Instituto Nacional de Educación Física, Instituto Nacional de la Administración Pública, Instituto Nacional de la Vivienda, Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos, Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Lotería Nacional, el Mercado Dominicano de Abasto Agropecuario, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social, Dirección General de Cooperación Multilateral y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

Del mismo modo, los Ministerios de Agricultura, Cultura, Defensa, Deportes y Recreación, Economía, Planificación y Desarrollo; Educación, Energía y Minas, Hacienda, Industra y Comercio, Interior y Policía, Juventud, de la Mujer, de la Presidencia, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Obras Públicas y Turismo.

También se unirán a la cadena los portales web de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Policia Nacional, Pro-Competencia, Seguro Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud, Sistema Unico de Beneficiario, Superintendencia de Eléctricidad, Superintendencia de Pensiones, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Superintendencia de Seguros, y la Superintendencia de Valores.

DICOM agradece acogida y disposición medios de todo el país

La DICOM agradece la contribución voluntaria, gratuita y desinteresada de todos los medios de comunicación que se han unido a esta transmisión a fin de que todos los ciudadanos, sin importar donde se encuentren, puedan ser testigos de este memorable momento.