Regidor saliente del ASDE podría recibir “una visita médica” por una presunta estafa de cientos de miles de RD$

Por Robert Vargas

Un regidor saliente del Ayuntamiento de Santo Domingo Este, (ASDE), ha sido advertido de que podría recibir “una visita médica” tras ser acusado de una presunta estafa que involucra cientos de miles de pesos.

Contra el regidor ha sido colocada una denuncia ante el Ministerio Público y habría sido dictada una orden de arresto en su contra, pero no ha sido detenido “porque el hombre ya ni siquiera duerme en su casa”, según una fuente que conoce el asunto.

El origen del problema se remonta a finales del año pasado cuando el concejal que está de lleno en el problema hizo un un supuesto acuerdo comercial con un colega suyo que involucraría el pago por este 800 mil pesos.

Ese pago fue hecho con un “cheque futurista”.

El concejal ahora en apuros, decidió “vender el cheque” a una tercera persona y se gastó todo el dinero, con tan mala suerte que “el negocio se cayó”, por lo que nunca fue depositado dinero para el cobro del “cheque futurista”.

Cuando la persona que compró el cheque se presentó al banco a hacerlo efectivo para recibir los 800 mil pesos, se encontró con la mala noticia de que el mismo “no tiene fondos”.

Cuando el acreedor reclamó al regidor que le devolviera su dinero y le protestó porque el cheque no tenía fondos, aquel simplemente se escudó responsabilizando a quien le entregó el cheque futurista, pero no devolvió el dinero por una razón sencilla: no lo tiene.

Como el hombre no da la cara para resolver el problema, según las explicaciones dadas a Ciudad Oriental, ya ha sido amenazado con que le harán “una visita médica” sin que esté claro qué significa ese tipo de visitas en un ambiente de deudas.

-“Lo que sucede con ese amigo regidor es que él se dio un estilo de vida que sobrepasaba sus condiciones y ahora está en apuros. Saldrá del ayuntamiento sin nada y más pobre que como ingresó”, comentó a Ciudad Oriental otro regidor que conoce los detalles del problema.

Para saldar la deuda, el regidor habría logrado que un pariente ponga a la venta una propiedad en Boca Chica, pero al parecer no ha conseguido comprodor y el acreedor tiende a desesperarse.

La venta del cheque futurista se produjo cuando en el Concejo de Regidores era debatido un proyecto de resolución que procuraba adjudicar a una empresa colombiana un contrato de recolección de basura.

El regidor requerido y un colega suyo le dijeron a Ciudad Oriental, por separado, que el negocio entre ellos estaba relacionado con la posible venta de varios automóviles que serían importados, pero “el negocio se cayó”.