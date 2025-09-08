Regional 10 celebra misa en agradecimiento por el nuevo año escolar 2025-2026

Fuente externa

Con el propósito de agradecer por el exitoso inicio del año escolar 2025-2026 y esperando sea concedido el excelente desarrollo del mismo, la Regional 10 de Educación celebró una misa de acción de gracias.

La eucaristía tuvo lugar en la Iglesia Paz y Bien, ubicada en el ensanche Ozama, Santo Domingo Este, con la participación de técnicos docentes, maestros, estudiantes y personal administrativo de la institución educativa.

El acto estuvo encabezado por la directora regional, Dominga Mosquea Sosa, acompañada del director adjunto, Ricardo Camilo; la coordinadora de Gestión Humana, Carmen Montero, y directores distritales.

La misa fue ofrecida por el Rev. Padre Teury Mateo, arcipreste de la zona pastoral, quien recibió de la Regional 10 la ofrenda compuesta por la luz, la Biblia, los docentes, los estudiantes, y el pan y vino, como muestra de gratitud por el recién iniciado año lectivo.

En su mensaje, la directora regional, Dominga Mosquea Sosa, agradeció a Dios por este nuevo año escolar 2025-2026 y destacó que “cada año que comienza es como una hoja en blanco, en la que escribimos historias, sembramos valores y compartimos conocimientos, pero sobre todo formamos corazones”.

La misa de acción de gracias estuvo coordinada por el área de Formación Humana Integral y Religiosa (FHIR) de esta Regional, representada por los técnicos Margarita Rijo y Lucas Lapoost.

La Regional 10 y sus distritos educativos realizan cada año esta eucaristía, pidiendo al Todopoderoso que ilumine y guíe a la comunidad educativa por el camino del bien.