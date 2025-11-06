Regional 10 conforma consejo estudiantil 2025-2026; busca mejora en la convivencia escolar

Fuente externa

Santo Domingo. -Estudiantes escogidos de cada distrito de la Regional 10 de Educación, serán pilares de participación y diálogo, mejora en la convivencia escolar y formación de liderazgo, mediante la conformación del Consejo Regional Estudiantil.

El nuevo Consejo que ejercerá durante el período escolar 2025-2026, funcionará como un espacio para debatir, proponer y ejecutar soluciones de beneficios para el estudiantado y la comunidad educativa.

Previo a su elección, el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero encargado de Relaciones Públicas, encargado de Educación, encargado de Deporte y los vocales, presentantaron una serie de propuestas de mejora para la calidad educativa, partiendo desde las escuelas.

La escogencia de estos miembros se llevó a cabo una actividad realizada en el salón Juan Bosch de a sede Regional, donde participaron la directora regional, Dominga Mosque Sosa, técnicos nacionales, regionales y distritales de Orientación y Psicología, así como orientadores y psicólogos de centros educativos.

Quedo como presidenta, Frangely Arias del distrito 10-07; vicepresidente, Marvens Ysme del 10-01; secretario, Jonathan Santos del 10-02; y tesorera, Rovercy Carrasco del 10-03.

Mientras que, Jhogeily Montero del 10-04, se desempeñará como encargada de Relaciones Públicas; Ana Yulissa Ramírez del 10-06, como encargada de Educación; e Isaac García del 10-05, encargado de Deportes.