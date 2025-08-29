Regional 10 de Educación destaca avances y participación en primera semana del año escolar 2025-2026

Fuente externa

Santo Domingo Este, R.D. – La Regional 10 de Educación informó que el inicio del año escolar 2025-2026 se desarrolló de manera satisfactoria en los centros educativos de su jurisdicción, resaltando la integración de la comunidad educativa y el compromiso de los diferentes actores en la primera semana de docencia.

La apertura oficial del año escolar contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quienes encabezaron el acto inaugural reafirmando el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la educación pública y de calidad.

Durante esta primera semana, la Regional 10 reportó una asistencia aproximada del 80% de los estudiantes inscritos, con la expectativa de que la próxima semana se complete el 100% del estudiantado registrado.

La directora regional, Dominga Mosquea Sosa, ha desplegado importantes esfuerzos para garantizar que cada niño, niña y adolescente esté debidamente inscrito y pueda iniciar sus aprendizajes en las mejores condiciones, promoviendo acciones conjuntas con los distritos educativos y los centros escolares de la zona.

Entre los logros más relevantes se destacan:

• Sistema de transporte escolar: un total de 208 unidades de transporte están disponibles para facilitar el traslado de los estudiantes, incluyendo vehículos adaptados para estudiantes con discapacidad, como parte del compromiso de inclusión y equidad.

• Alimentación escolar: gracias a la coordinación con el INABIE, los estudiantes reciben desde el primer día los alimentos sólidos y líquidos correspondientes al programa de alimentación escolar, lo que contribuye a mejorar la nutrición y el rendimiento académico.

• Apoyo de la comunidad educativa: se registró una activa participación de padres, madres y tutores, así como el compromiso del personal docente, administrativo y técnico-docente de la Regional 10. También se evidenció el respaldo de sectores de la sociedad civil.

• Infraestructura y clima escolar: los centros educativos presentan condiciones físicas adecuadas, mientras que el ambiente escolar se ha caracterizado por el entusiasmo, la motivación, el sentido de pertenencia y la convivencia armónica.

La Regional 10 reafirma el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Educación para garantizar que cada estudiante tenga acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, priorizando el bienestar de toda la comunidad educativa.