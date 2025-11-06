Fuente Externa

Santo Domingo. –La directora de la Regional 10 de Educación, Dominga Mosquea Sosa, recibió una comisión encabezada por el director de la Policía Escolar, el General (PN), Francisco Osoria De La Cruz, con el propósito de socializar temas de interés, en común entre las dos dependencias de la Policía Nacional y del Ministerio de Educación (MINERD).

Ambas entidade se manifestaron a la disposición una de la otra, con el objetivo de priorizar la seguridad de los estudiantes y buscar en conjunto soluciones a posibles situaciones que surjan en el área educativa.

Este encuentro es parte de un amplio recorrido que realiza la Policía Escolar a nivel nacional, visitando a directores regionales, de distrito y algunos centros educativos.

Posterior al encuentro, tanto la incumbente de la Regional como las autoridades policiales, realizaron un recorrido de supervisión por varios centro educativos del distrito 10-04, con la finalidad de constatar las necesidades y brindar respuesta a la mayor brevedad posible.