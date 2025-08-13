Repatrían 1,317 y detienen 1,304 extranjeros en operaciones contra la inmigración ilegal

Fuente externa

Santo Domingo.- La Dirección General de Migración (DGM) realizó ayer una serie de operativos de control migratorio, coordinados y apegados a los principios de justicia, equidad y respeto a las personas, los que abarcaron las más importantes regiones del país y cuyos resultados fueron 1,304 extranjeros indocumentados detenidos y otros 1,317 repatriados a su país de origen.

Las acciones obedecieron a estrategias de inteligencia para identificar y aprehender a las personas en condición migratoria irregular, con el objetivo de aplicar las normas sobre la regulación y el control migratorio en el país.

Las detenciones mayores fueron en el Gran Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, en cada una de cuyas provincias se capturaron 153 extranjeros; en Pedernales 110, en Mao/Santiago Rodríguez 102 y en Elías Piña y Jimaní 76 por provincia. También se hicieron detenciones menos trascendentes en otras demarcaciones.

El esfuerzo conjunto incluyó al Ejército de República Dominicana, que en coordinación con la DGM detuvo a 240 personas, la Policía Nacional, que aprehendió a 108, y el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, que sumó 25. La colaboración interinstitucional fue clave para el éxito de los operativos y también implicó al Ministerio de Defensa, la Ciutran, la Digesett, el Ministerio Público y otros organismos de seguridad del Estado.

En cuanto a deportaciones, las autoridades entregaron a su país de origen a un total de 534 nacionales haitianos, por la puerta binacional de Dajabón; fueron recibidos por las autoridades correspondientes. Por el punto de control en Elías Piña se deportaron 571 personas, por Jimaní 142 y por Pedernales a 70.

El objetivo de las operaciones de la DGM busca no solo detener y deportar extranjeros en situación irregular, sino también prevenir delitos vinculados a la migración, como el tráfico ilícito de personas, la delincuencia organizada y otros ilícitos. Igualmente se procura mantener el orden y contribuir con el fortalecimiento de la paz y la preservación de la identidad nacional.