Reportan que comenzó la tregua entre Israel e Irán

El alto el fuego entre Irán e Israel entró en vigor tras lanzarse entre sí ambos países oleadas de misiles, informan los medios regionales.

Medios iraníes afirman que la última andanada de misiles lanzados por Teherán se produjo justo antes del inicio del alto el fuego.

Posteriormente, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el inicio del alto el fuego. «El alto el fuego está en vigor, ¡por favor no lo violen!», escribió en Truth Social.

Posteriormente, el inicio de la tregua también fue confirmado por las autoridades israelíes. La Oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó en un comunicado que este se reunió con el Gabinete, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel y el jefe del Mossad «para informar de que Israel había alcanzado todos los objetivos» de su operación contra la nación persa.

Poco antes, Trump, dijo que Teherán y Tel Aviv habían acordado un alto el fuego de 12 horas «cuando ambos países hayan completado sus misiones finales». «Oficialmente, Irán iniciará el alto al fuego y, a las 12 horas Israel lo iniciará. Luego, a las 24 horas, el mundo anunciará oficialmente el fin de la ‘guerra de los 12 días», explicó.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que no se había alcanzado ningún acuerdo entre los países. «Como Irán ha dejado claro en repetidas ocasiones, Israel lanzó la guerra contra Irán, no al revés. Por el momento, no existe ningún ‘acuerdo’ sobre un alto el fuego o el cese de las operaciones militares», escribió en su cuenta de X.

No obstante, Araghchi aseveró que, si Israel deja de atacar Irán antes de las 04:00 del 24 de junio (hora local), Teherán no tomará represalias.