Por Freddy P. Galarza

Barahona, RD.-El comunicador y reportero de Telemicro, Paúl Megui, se impuso en las elecciones de la seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa SNTP, en esta ciudad .

Meguis, quien encabezaba la plancha número #1, obtuvo 48 votos sobre su rival Leo Corniel, quien contabilizó 37 votos .

El ganador de los comicios promocionó todo el tiempo su campaña basada en las propuestas de seguir avanzando los trabajos de recuperación total de la sede del CDP, abandonada por los actuales directivos del CDP, en Barahona .

En ese tenor, resaltó el aporte hecho por la presidencia de la República Dominicana para la remodelación de dicho local, por su gestión como representante del sindicato en esta ciudad .

Recalcó que aunque no se han finalizado los trabajos porque se está a la espera de respuestas a una nueva solicitud de recursos al presidente Luis Abinader, para equipar la Casa Nacional del Periodista para iniciar su funcionamiento.

Meguis, agradeció a todos aquellos que hicieron posible continuar en la dirección de la seccional del SNTP, en Barahona, y así continuar con la restauración completa de la Casa Nacional del Periodista .