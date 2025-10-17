Fuente Externa

Las Vegas, Nevada. – República Dominicana reafirmó su posición como uno de los destinos más atractivos del Caribe para el segmento de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE) con su destacada participación en IMEX América 2025, celebrada en el Mandalay Bay Convention Center de Las Vegas.

En esta feria, la más importante de la industria de reuniones de las Américas, bajo el liderazgo del Ministerio de Turismo de República Dominicana, el país participó con un vistoso y colorido pabellón nacional que reunió a 30 aliados estratégicos, entre hoteles, aerolíneas, DMCs, atracciones y asociaciones del sector.

Estos actores, presentaron la diversidad, calidad y capacidad de la oferta dominicana para acoger eventos internacionales de gran escala, reflejando la fortaleza de la industria turística nacional y su compromiso con la excelencia en el segmento de reuniones y viajes de incentivos.

El pabellón dominicano se consolidó como uno de los más visitados del evento, gracias a una propuesta vibrante de activaciones culturales y experienciales que ofrecieron a los asistentes una auténtica inmersión en el espíritu caribeño.

Durante los tres días de feria, el stand dominicano atrajo a cientos de compradores y profesionales del sector, quienes conocieron de primera mano la evolución del país como destino MICE, destacando su moderna infraestructura hotelera, la expansión de la conectividad aérea gracias a Arajet Airlines, y la apertura de nuevos hoteles de lujo y nueva oferta en Miches, Santo Domingo y Santiago.

El Ballet Folclórico Dominicano llenó el recinto de energía, ritmo y colorido, cautivando al público con sus interpretaciones, mientras que las degustaciones gastronómicas deleitaron a los visitantes con una exquisita selección de platillos y cócteles inspirados en el paraíso caribeño, reflejando el sabor, la alegría y la calidez que distinguen a República Dominicana.

Además de las reuniones de negocios, la delegación dominicana participó activamente en sesiones educativas y eventos de networking, incluyendo SITE Nite y encuentros con asociaciones internacionales, fortaleciendo así las oportunidades de colaboración con el mercado norteamericano.

“Santo Domingo continúa consolidándose como un centro urbano ideal para la realización de congresos y eventos internacionales, gracias a su ubicación estratégica, oferta hotelera renovada y una infraestructura moderna que combina historia, cultura y conectividad. La participación en IMEX América nos permite mostrar al mundo todo el potencial que tiene nuestra capital como destino MICE”, expresó Yudit García, presidenta de la Asociación de Hoteles de Santo Domingo.

Con su exitosa participación en IMEX América 2025, República Dominicana reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo de reuniones y su proyección internacional como un destino vibrante, accesible y competitivo, donde cada evento se transforma en una experiencia inolvidable marcada por el ritmo, el sabor y la hospitalidad del Caribe.

Entre los expositores participantes en el pabellón dominicano se destacaron Casa de Campo Resorts & Villas, EITI DMC, Connect Travel Services, Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, The Palace Company, Otium International, Amstar DMC, Coco Bongo Punta Cana y Hyatt Zilara & Ziva Cap Cana. También, Arajet Airlines, Dominicana & Partners DMC, Puntacana Resorts, Zemi Miches, MICE Spots DMC, Dreams & Secrets La Romana, Barceló Bávaro Grand Resort.

Asimismo, Dreams Onyx Resort & Breathless Punta Cana, Caribbean Lake Park Punta Cana y Secrets & Dreams Royal Beach Punta Cana, K&M Destinos, Visit Santiago, Clúster Marriott: Renaissance Santo Domingo, JW Marriott, Courtyard, Lopesan Costa Bávaro, Meliá Hotels International, Bávaro Adventure Park, Hotel Sheraton, Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, Hotel Crowne Plaza Santo Domingo, Kimpton Las Mercedes, y la Asociación de Hoteles y Clúster de Santo Domingo.

En la edición de 2024 los resultados récord alcanzados que registró 5,758 compradores internacionales, 85,000 reuniones agendadas y 15,873 participantes, esta nueva entrega se desarrolló con la expectativa de superar dichas cifras, consolidando aún más a IMEX América como la principal plataforma global del turismo MICE.