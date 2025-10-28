República Dominicana concluye seminario sobre técnicas avanzadas de pavimentos aeroportuarios

Fuente externa

Santo Domingo, R.D. – La República Dominicana reafirmó su compromiso con el fortalecimiento técnico del sector aeroportuario, tras concluir exitosamente el XXI Seminario de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA), celebrado del 20 al 24 de octubre en un hotel de la capital, con la participación de más de 170 especialistas de toda la región y el apoyo del Departamento Aeroportuario.

Durante el encuentro se compartieron experiencias prácticas sobre métodos de evaluación, mantenimiento y conservación de pavimentos aeroportuarios, así como las técnicas más avanzadas de pavimentación y rehabilitación de pistas, rodajes y plataformas.

Los especialistas coincidieron en que el intercambio de conocimientos técnicos fortalece las capacidades de los profesionales y permite adoptar prácticas más eficientes y seguras, en cumplimiento con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Seminario

El XXI Seminario de ALACPA, en el que se reconoció la labor de director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), se celebró gracias al impulso de Rafael Duarte, encargado de Supervisión Aeroportuaria del DA y coordinador de la Asociación para la región del Caribe, quien fue determinante en la realización del evento en el país.

Durante la Asamblea General de ALACPA, el consejo directivo fue ratificado en sus funciones y se incorporaron tres nuevos miembros, fortaleciendo la representación técnica de diez países de América Latina y el Caribe.

En ese sentido, Magdalena Cerviño asumirá el cargo de revisora de cuentas, en representación de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de Uruguay (DINACIA); y Jorge Cruz fue confirmado como director adjunto para la Coordinación en Sudamérica, en representación de la empresa consultora CESEL, de Perú.

Asimismo, un profesional de Brasil se encuentra a la espera de autorización institucional para integrarse formalmente al consejo. Los nuevos miembros fueron elegidos por un período de dos años, conforme a los estatutos de la Asociación.

El consejo directivo de ALACPA está integrado por su presidente Gustavo Fernández Favarón, gerente de Infraestructura Parte Aeronáutica de Aeropuertos de Argentina; Jorge Castro, vicepresidente y analista de Infraestructura Aérea AERIS Costa Rica; Jorge Jean-François, secretario y tesorero del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Panamá; Claudia Azevedo, directora académica y docente del Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Brasil.

Además, Livia Merighi, coordinadora de Sudamérica y especialista de pavimentos en Aeroportos CCR S.A., Brasil; Marco Antonio Villavicencio González, coordinador de Centroamérica y director general de VAG Ingenieros S. de R.L., México; Joaquín González Burón, adjunto a la Dirección Técnica y Divulgación y jefe de Proyectos Air Side Aeropuertos Argentina; Jorge Castro, vicepresidente y analista de Infraestructura Aérea en AERIS, Costa Rica; Erwin Köhler, director de Administración y especialista en pavimentos en Pavmnts, Chile.

De igual forma, José M. Ortíz Orden, director Técnico y de Divulgación de la Dirección de Aeropuertos MOP, Chile; Rafael Duarte, coordinador del Caribe y representante del Instituto Dominicano de Aviación Civil; y Fabián Schvartzer, adjunto a la Dirección Académica y especialista en pavimentos en PEESA, Argentina.

Sobre ALACPA

La Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA) es una organización sin fines de lucro fundada en 2003 por iniciativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Su misión es reunir a profesionales, organismos y empresas vinculadas al diseño, mantenimiento y gestión de pavimentos aeroportuarios en las regiones, promoviendo la aplicación de las normas internacionales y el intercambio de conocimientos técnicos.

Cada año celebra su seminario en distintos países de la región, fomentando la cooperación internacional, la seguridad operacional y la sostenibilidad en la infraestructura aeroportuaria.