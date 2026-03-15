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Nueva York, 15 de marzo del 2026.- La ministra de la Mujer de la República Dominicana, Gloria Reyes, participó en la 70ª sesión de la Comisión para la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW70), por sus siglas en inglés, celebrada en la sede de Naciones Unidas, donde presentó los avances del país en materia de igualdad de género, acceso a la justicia y empoderamiento de las mujeres.

Durante su intervención, Reyes reafirmó el compromiso de la República Dominicana con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la construcción de sistemas de justicia más accesibles y sensibles al género.

La ministra recordó que este año se conmemora el centenario del nacimiento de Minerva Mirabal, cuyo legado inspiró la proclamación del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer cada 25 de noviembre.

“Millones de mujeres y niñas siguen enfrentando violencia, discriminación y barreras para acceder plenamente a la justicia, por lo que los Estados debemos fortalecer las instituciones que garanticen sus derechos”, afirmó.

En ese contexto, destacó los avances del país en la incorporación de la perspectiva de género en el sistema judicial, incluyendo la Política de Igualdad de Género del Poder Judicial, el Observatorio de Justicia y Género y la ampliación de los servicios de asistencia legal para víctimas de violencia.

En preparación para la CSW70, el principal órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y del empoderamiento de las mujeres, el ministerio de la Mujer realizó una consulta ciudadana en la que participaron casi 3,800 féminas dominicanas, con el objetivo de conocer sus percepciones sobre derechos, acceso a servicios y justicia.

En otro panel sobre el empoderamiento de las mujeres mayores, la ministra subrayó la importancia de garantizar una vejez digna mediante políticas de protección social y autonomía económica. En ese marco, destacó la implementación de la Ley 352-98 sobre protección de la persona envejeciente y el trabajo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).

Asimismo, señaló que entre 2020 y 2024 el país otorgó 59,703 pensiones solidarias, mientras que en los primeros meses de 2025 se han concedido 7,925 nuevas pensiones del régimen subsidiado, de las cuales más del 53 % corresponden a mujeres.

Reyes también presentó avances en materia de protección social y autonomía económica, destacando el impacto del programa Supérate, que beneficia a más de 1.5 millones de familias, así como iniciativas de capacitación y emprendimiento que han apoyado a más de 30,000 mujeres.

Durante los debates, la delegación dominicana respondió preguntas de países aliados como Unión Europea y Canadá sobre sistemas de cuidados, prevención de la violencia contra las mujeres y participación política femenina.

La ministra reiteró que la República Dominicana continuará impulsando políticas públicas orientadas a eliminar la violencia de género, ampliar las oportunidades económicas de las mujeres y fortalecer sistemas de justicia inclusivos y sensibles al género.