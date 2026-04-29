República Dominicana y Unión Europea firman alianza para prevenir con ciencia, datos y reinserción social

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Punta Cana – El Consejo Nacional de Drogas (CND) de la República Dominicana suscribió un acuerdo de cooperación interinstitucional con la Unión Europea en el marco del programa COPOLAD III.

La firma del acuerdo consolida una alianza estratégica que fortalecerá las políticas públicas dominicanas en materia de drogas con respaldo técnico y financiero europeo.

El acto se celebró durante la IV Reunión Anual COPOLAD III: Políticas de Drogas en un Contexto Cambiante, escenario que reúne a más de 170 especialistas y representantes de alto nivel de América Latina, el Caribe y Europa, procedentes de más de 60 países.

El acuerdo fue suscrito por Alejandro de Jesús Abreu, Presidente del CND, en calidad de Copresidencia del Mecanismo UE-CELAC y Olivier Luyckx, jefe de Unidad de Programas País para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (DG INTPA), en representación de la Unión Europea ante COPOLAD III.

Participaron en la ceremonia Joan Margarita Cedano, señora embajadora dominicana ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Misión ante la UE; Carmen Rodríguez, esposa del presidente del Consejo, Nelson Santos, Director de Relaciones Internacionales del CND; Luis Carlos Adame, Director del Observatorio Dominicano; María Adiego González, Programme Manager del programa COPOLAD III en la Comisión Europea, y Gilda Francisco, coordinadora de Asuntos Multilaterales del CND.

El convenio

El acuerdo activa tres iniciativas:

Datos para decidir mejor. La primera es la preparación, sistematización y difusión de la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes Universitarios, con el fin de generar información actualizada y confiable que oriente políticas públicas, intervenciones preventivas y estrategias institucionales basadas en evidencia.

Una escuela para formar a quienes diseñan políticas. La segunda iniciativa es el reforzamiento de la Escuela de Formación en Políticas de Drogas, la primera de su tipo en el país.

Proteger a los más vulnerables. La tercera desarrollara la estrategia “Alas de Transformación”, para el fortalecimiento de redes de apoyo y la reducción de factores de riesgo en hijos e hijas de personas privadas de libertad, desde un enfoque de salud, derechos humanos y territorialización.

Esta experiencia se llevara a cabo en el Centro Penitenciario Baní Mujeres que servirá de modelo de referencia para replicar en otros centros del país.

Un paso que fortalece nuestro liderazgo en la región

Con esta firma, la República Dominicana avanza en su liderazgo regional y su voluntad de enfrentar el fenómeno de las drogas con herramientas modernas, integrales y de probada eficacia internacional.