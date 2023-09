Reseña Caravana por la Libertad de Alex Saab

Por Maribel Núñez Valdez

Desde calles de la ciudad de Santo Domingo, RD, dominican@s realizaron la Caravana por la Libertad de Alex Saab, de Bolívar a Luperón, Caamaño y Bosch donde exigieron a Estados Unidos la libertad del Diplomático, además de la realización del Panel/presentación del documental “Alex Saab un Diplomático Secuestrado”.

Junto a Camilla Fabri de Saab (vía video), participaron los panelistas, Lic. Lucía Solano del Movimiento Free Alex Saab, New York y el experto en Derecho Internacional, maestro de la UASD, Dr. Angel Veras.

En un ambiente de solidaria camaradería fueron llegando al Colegio Médico Dominicano desde diversos puntos de la ciudad e incluso de algunas provincias como Baní, decenas y decenas de personas que llegaron con interés solidario de conocer los detalles del secuestro del Diplomático Venezolano.

El acto fue dirigido por la activista afro y revolucionaria Maribel Núñez, quien presentó a la primera panelista, Lucía Solano,como amiga del comandante Hugo Chávez, quien a su vez, definió a Alex Saab como un diplomático venezolano que arriesgó su vida, su familia para ayudar al pueblo venezolano, para darle de comer y para darle medicina al pueblo.

Agregó, Saab sabía que romper el bloqueo podría traer los riesgos que hoy está pasando, y que él dijo “mi pueblo no puede seguir pasando hambre, el pueblo no puede morir -de covid 19- porque no tenga acceso a vacunas y jeringuillas”.

Declaró que atacada la economía venezolana con las sanciones y bloqueos, con la necesidad de petroleo, Alex Saab mandó dos barcos con petroleo, de los tres que pudo comprar, y que fueron de gran ayuda para todo el pueblo venezolano.

Denunció que Alex Saab fue arrestado abusivamente en Cabo Verde, Africa y Estados Unidos lo extradicta por llevar comida para su pueblo y además porque EEUU quiere que Venezuela y todos los países de visión progresista se dobleguen ante ellos.

Continuó “la injerencia de Estados Unidos es muy fuerte en nuestro grupo progresista, que ha ido ganando las elecciones, que ha ido ganando la batalla en nuestra América”.

Dejó claro, que en América los gobiernos progresistas no sucumbirán antes EEUU, que nuestras Revoluciones no son todo lo perfectas que se quisiera, pero estamos dando pasos hacia adelante y que espera que un día República Dominicana pueda hacer lo mismo.

Explicó que del Foro Alex Saab realizado en Caracas en julio pasado, salen con la tarea de preparar una Caravana Solidaria, un evento en favor de la libertad de Alex Saab en cada uno de los pueblos de América y en cada uno de los pueblos del mundo que se sienten comprometidos con la Revolución Bolivariana, ya realizado en Honduras, Nicaragua, Panamá, México y ahora estamos la haciendo aquí

Luego se presentó el documental “Alex Saab un Diplomático Secuestrado”., que va mostrando a varias voces, con mujeres, hombres del pueblo venezolano, Camilla Fabri, sus abogados, el sacerdote jesuista, Numa Molina y el presidente Nicolás Maduro, las feroces agresiones del inhumano bloqueo económico y sanciones coercitivas unilaterales, de cómo pusieron a sufrir al pueblo con Gobierno Revolucionario que fue reconocido por la FAO en dos ocasiones por erradicar el hambre y que su programa de erradicación del hambre lo nombraron Hugo Chávez Frías.

El documental radiografía como Estados Unidos dirigió el ilegal apresamiento contra el Diplomático y como esa nación colonialista mostró control sobre las autoridades de Cabo Verde, África, al punto de entrar y secuestrar al Diplomático, no importando protección del Derecho Internacional.

El doctor Angel Veras desarrolló una extraordinario análisis, comenzó preguntándose que son las sanciones y el papel de la ONU sobre las sanciones, afirmando “que el secuestro de Saab también es sanción”. Al referirse a EEUU como los “dueños del mundo” expresó “que no se limitan a causar daños del tipo económicos, sobre activos bancarios y captaciones, sino que sus acciones también cogieron solicitudes de juicios penales o extradiciones tal y como se comprueba el acción solidaria que estamos celebrando hoy”.

Agregó que EEUU impone «impedimentos de entrada a su país, tendente a perjudicar a los estados o personas perseguidas”, señalando que “los países con mayor sanciones son Rusia, Cuba, Venezuela, y que Corea del Norte, Siria y Libia son los mejores ejemplos para entender la forma de violación del Derecho Internacional público.”

Resaltó como “irónico que el proceso sancionador de las potencias dominantes, consiste en que la mayoría de los casos, los países y personas sancionadas no han pactado el cumplimiento de tal o cual norma, sino que tienen que asumir una supuesta culpa de la cual no son parte, aunque “no han firmado nada al respecto” y que se trata “de una nueva inventiva en el juego opresivo o de esos juzgamiento que vive el mundo, distinto ocurriría si las potencias sancionadoras se acogieran al Tratado del año 1995 que crea la Organización Mundial del Comercio en el cual se establecen las sanciones económicas a las que los estados signatarios se obligan en caso de violaciones.”

Recalcó que “estamos frente a una situación en la que el Imperio norteamericano decide perseguir a tal o cual persona, sancionar hasta a los estados sin que exista ninguna relación jurídica que lo comprometa.”

Relacionó a la ONU “como un difunto” un “organismo que ha venido en algo muy distinto a las intenciones que dieron origen a su creación, agregando que “en la parte introductoria de la Carta de las Naciones Unidas del año 1945, se establecía preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, además de reafirmar la fe, los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres”.

Definió “el bloqueo como una especie también de chantaje político electoral que incluye a la famosa oposición, esa que parecería que fue derrotada por el pueblo venezolano”.

Afirmó que “la resistencia del pueblo y gobierno bolivariano contra las sanciones y el secuestro de Alex Saab ha servido como elemento de contención para evitar que los sectores de la ultraderecha venezolana se impongan en la tierra de Bolívar y Chávez”, y que “esa resistencia ha contribuido a mantener latente el espíritu de libertad o redención de los demás pueblos de América y del mundo.”

Concluyo solicitando a los organizadores de la Caravana, que la misma recorra los principales puntos del país, porque la población dominicana y posiblemente de América, no conoce de estas realidades, del secuestro que vive el señor Alex Saab.

A seguidas fueron las palabras del jefe de la legación diplomática de Venezuela en el país, Señor Iván Salerno, quien agradeció la solidaridad, se refirió al Diplomático como un adalid de las buenas causas en Venezuela por romper el bloqueo en los momentos más duros.”

Resaltando que “en estos dos últimos años hemos tenido una recuperación económica, pero en los momentos más duros, es cuando Alex Saab, a través de sus gestiones pudo llevar comida, medicinas y combustibles a la población venezolana, para poder resistir el bloqueo brutal que tenemos desde hace más de ocho años, sanciones unilaterales coercitivas por parte del gobierno de los Estados Unidos”.

Agradeció a Lucía Solano por ser una voz Dominicana en los Estados Unidos, por parte de los pueblos libres del mundo.

Camilla Fabri, esposa de Saab y presidenta del Movimiento Free Alex Saab, expresó agradecimiento a todos los organizadores y presentes, en nombre de ella y de su esposo, por el apoyo y del abrazo que recibe desde el aislamiento y la soledad.

Denunció que su “Esposo fue secuestrado en medio de una misión humanitaria para hacer llegar a Venezuela insumos médicos, alimentos, repuestos, gasolina, en medio de la pandemia y como parte de una serie de misiones diplomáticas que cumplió para romper el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a Venezuela”.

Agregó que “su misión fue suspendida por un capricho Imperial, un capricho meramente político, pervirtiendo la diplomacia mundial, marcando un precedente peligroso para cada diplomático.”

Sentenció que “los pueblos del mundo merecen respeto, merecen que su voz sea escuchada, por eso hay que seguir divulgando la verdad…, la tremenda injusticia que representa las sanciones”

Denunció que “la vida de su Esposo, el Diplomático, se ve afectada, su salud deteriorada, sin atención médica, sin un juicio justo, y sobre todo lejos de su familia.”

Aclamó, “no podemos permitir que las injusticias se imponga, todos nosotros queremos Álex de vuelta, a Álex con vida en nuestra casa, combatiendo con nosotros por las causas justas, en Caravana, para defender la voz de los pueblos.”

El cantautor Manuel Frías le legó una hermosa canción a toda la lucha del Movimiento Internacional Free Alex Saab, que llamó “Letania por la Libertad de Alex Saab”, que cantó a todo pulmón junto al público: