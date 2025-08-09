Resultados de dos congresos y perspectivas de FP

Por Juan López

El partido Fuerza del Pueblo (FP) concluyó, el pasado 2 de marzo, su segundo congreso “Dr. Franklyn Almeida Rancier”, y este domingo 3 de agosto, finalizó la primera fase del congreso elector “Dr. Manolo Tavárez Justo”. Los dos congresos presentan resultados totalmente exitosos y con perspectivas de magníficos augurios para la FP.

En el congreso “Dr. Franklyn Almeida Rancier” se aprobaron 21 documentos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo institucional de la FP. De ese conjunto de documentos, sobresalen los valiosos contenidos de: a) Sus nuevos estatutos, b) las políticas congresual y municipal, c) las líneas opositora, de comunicación y propaganda, d) las políticas de juventud, de mujer, sociales, comunitarias y sectoriales, e) políticas exterior y de alianzas internacionales y f) sobre la formación política, el dominicano en el exterior y la seguridad ciudadana.

Mientras que, el congreso “Dr. Manolo Tavárez Justo”, superó las expectativas por la masiva y entusiasta participación de la militancia convocada: De los 75,642 dirigentes con calidad para votar, el 83.7 % acudió, disciplinadamente, para elegir a 610 nuevos miembros de la Dirección Central (DC) de la FP.

Al margen de los normales y reducidos problemas que se suscitaron durante el desarrollo de la votación en tres diferentes demarcaciones, las largas filas que algunos electores tuvieron que realizar y el tiempo que fue necesario para el escrutinio de las boletas de los candidatos nacionales; el montaje de la organización del proceso electoral fue positivo y exitoso tanto en los aspectos cuantitativos como en los cualitativos.

Los resultados de ese proceso democrático, totalmente interno, indican que, sin lugar a dudas, la FP se fortalece, satisface las metas de sus militantes y amplía sus posibilidades de incrementar una mayor empatía socio-política para posicionarse como verdadera opción de poder en el imaginario de la población, gracias a lo cual las perspectivas de la FP le auguran un promisorio porvenir político.

Un importante aspecto a destacar en las escogencias de los nuevos miembros de la DC de la FP es el siguiente: Los diferentes sectores del pueblo dominicano se encuentran equitativamente representados en esa nueva DC porque la elección resultó políticamente democrática y socialmente plural:

Se eligió una excelente representación de mujeres y de jóvenes. También muchos dirigentes comunitarios y activistas sociales. Varios intelectuales, profesionales, técnicos, obreros y empresarios de diferentes niveles se cuentan entre los escogidos. Es decir, la nueva DC de la FP es multisectorial, razón por la cual en esta DC de la FP se evidencia una auténtica y legítima representación del pueblo dominicano. ¡Mejor de ahí, se daña!

La segunda fase del congreso elector se efectuará en las próximas semanas. Inmediatamente asuman sus cargos los nuevos miembros, la exitosa Comisión Organizadora montará la asamblea de la DC para elegir a los integrantes de la importante Dirección Política; también al presidente, secretario general, vicepresidente y los diferentes titulares de las secretarías de la FP.

El reto que, a partir de ahora, tiene esa cúpula de la FP se sintetiza en estos tres pilares: 1.- Definir e implementar una correcta política de oposición y, sistemáticamente, cuestionar las malas ejecutorias gubernamentales del PRM-Abinader. 2.- Monitorear las ejecutorias de los gobiernos municipales. Y 3.- Asumir una actitud proactiva y permanente a nivel del Congreso Nacional. En esos tres niveles, la dirección de la FP deberá mantenerse siempre alerta para denunciar, defender y promover las políticas y ejecutorias en defensa de los mejores intereses de la población.

Gracias a los positivos resultados de los dos congresos y las promisorias perspectivas de la FP; la dinámica y aspiraciones políticas de la FP se deben enfocar en trabajar con entusiasmo, unidad y fe para transitar con determinación y pasos firmes hacia el Palacio Nacional, como consecuencia del seguro triunfo de la FP en los comicios del 2028. ¡Qué así sea, el pueblo dominicano se lo merece!