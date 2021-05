Revelación: solo “al más alto nivel” pueden autorizar el uso de las camas UCI

Por Robert Vargas

Un diputado de la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este ha revelado que si existe alguna cama de Cuidado Intensivo para Covid-19, el uso de esta solo puede ser autorizado “al más alto nivel”.

-“Si es cama de intensivo, no hay, no hay; y las camas de intensivo donde pueden aparecer tienen que ser autorizados al más alto nivel, porque no hay cama de intensivo”, dijo el diputado cuyo nombre Ciudad Oriental mantiene en reserva.

Según consta en un audio entregado al recurso de información Ciudad Oriental, el diputado ha tratado de colaborar con una ex compañera de estudios de la secundaria, que parece estar en condición de gravedad tras ser afectada por la Covid-19.

Él explica que:

-“Si es una cama ambulatoria, podemos hacer una diligencia a ver, dependiendo de la condiciones en que esté el paciente, porque hay un tema demasiado delicado con Covid (…) pero hay un tema delicado con el tema del Covid”.

La pandemia de la Covid-19 está provocando estragos en República Dominicana, donde ayer fueron reportados otros 128 nuevos contagio y otros cinco fallecimientos.

Desde el inicio de la pandemia, en marzo del año pasado, en República Dominicana han fallecido 3,628 personas por causas atribuidas a la Covid-19.

Esta pandemia está ahora en su peor momento tras fracasar el gobierno en su gestión.

Los hospitales están abarrotados de enfermos y las autoridades no parece que han sido desbordadas por la crisis sanitaria, que empeora cada día.

COVID-19 República Dominicana Confirmados: +1,238 Nuevos 290,526 Fallecidos: +5 Nuevos 3,628 Recuperados: 238,810 Activos: 48,088