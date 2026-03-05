Roderick Guzmán y Eduardo Jiménez avanzan a la semifinal convivio minibasket club San Vicente

Por Tony Reyes

Los quintetos Roderick Guzmán del municipio de Villa Riva y Eduardo Jiménez del municipio de Castillo lograron avanzar a la semifinal del convivio de mini baloncesto del club San Vicente que respalda la Pescadería Wanda y el Periódico el Regional con motivo a la independencia nacional.

En el primer partido de la doble jornada el quinteto Roderick Guzmán venció 49-47 al team Dolfy Arias del municipio de Arenoso asegurando su clasificación a la siguiente ronda de la exitosa justa deportiva para menores de 12 años.

Los mejores encestadores por los representantes de Villa Riva fueron Francisco Rodríguez (Paco)con 12 puntos y Jarly y Reimiy Contreras con 10 puntos cada uno.

Por el quinteto Dolfy Arias los más sobresalientes a la ofensiva fueron Oscar Valencia con 13 puntos, Joelvis Solano anotó 10 y Jorge Luis González(Mamoy) con 9.

En el segundo partido que le dio final a la serie regular el equipo Eduardo Jiménez dominó apretadamente 39-38 al team Leonel Núñez del municipio de Pimentel para asegurar su avance a la serie de semi fondo.

Joshua Santos fue el más sobresaliente a la ofensiva por el team Eduardo Jiménez anotando 11 puntos y capturando 6 rebotes siendo escoltado de Jeison Reynoso y Luis Manuel Bruno con 8 puntos cada uno.

Por el quinteto Leonel Núñez los más destacados fueron José Guillermo Santos y Deury Jiménez con 10 puntos cada uno y Edison Almonte con 8.

Para este sábado 7 de marzo serán realizadas las semifinales entre los quintetos Eduardo Jiménez y Dolfy Arias, el ganador de este partido se medirá media hora después al equipo Roderick Guzmán cuyo equipo triunfador disputará la gran final con el quinteto Leonel Núñez ganador de la vuelta regular.

En la categoría U-11 se medirán en la gran final pactada al mejor de tres juegos los equipos Aurelio Vargas y Ramón Montesino.

Los equipos ganadores recibirán medallas y trofeos donados por la Pescadería Wanda y el periódico el Regional al igual que se realizará un gran compartir de pizzas y refrescos con todos los niños participantes.