Rogelio Cruz explica por qué Gonzalo supera a quienes solo gritan que “se van” + Vídeo

Por Robert Vargas

La Vega.- Es posible que muchas personas desconozcan que el padre Rogelio Cruz estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y que, por tanto, crean que él solo es un religioso con ideas muy diferentes a la que promueven la mayoría de los sacerdotes católicos.

Rogelio, desde el inicio de su sacerdocio, ha estado vinculado a los pobres; los conoce y sabe cómo estos reaccionan en distintas circunstancias.

El pasado sábado, en apenas unos minutos, organizamos un viaje a La Vega para ir a visitarle en su “Iglesia de los Pobres”.

En horas de la tarde estabamos en camino hacia allá, Anny Santos y Genris García, de Vigilanteinformativo.com; y Cinthia Polanco y yo, de Ciudadoriental.com.

Lo contactamos por teléfono y acordamos que nos esperara. Nos interesaba entrevistarlo tras ver en las redes sociales un vídeo de propaganda en el que él aparecía como “protagonista”, rechazando cierta cantidad de dinero que le “regalaba” un supuesto activista del candidato presidencial opositor Luis Abinader.

Al final del vídeo, se ve “explotar” una ambulancia con la foto de Abinader.

Era nuestro interés conocer si ese vídeo era de su autoría y si él compartía el concepto.

Rogelio, a preguntas nuestras, rechazó el concepto y el mensaje que pretende transmitir el vídeo. No solo eso, lo condenó y atribuyó su elaboración a una “mente diabólica”.

Fue enfático en afirmar que él no tuvo nada que ver con ese vídeo de propagan “sucia”.

Rogelio nos explicó que en su “Iglesia del pueblo” recibe visitas de todos los candidatos políticos… incluso hasta Ranfis, el nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina, le ha visitado.

Prácticamente todos los candidatos le han visitado y él los ha recibido. Muchos le llevan regalos para destinarlos a los pobres y él los recibe y los reparte, sin importan que tengan la foto de cualquier candidato.

Todo el mundo sabe que Rogelio Cruz no cree en las estructuras partidarias actuales. Él cree en otra cosa de mayor envergadura. Es más, hasta desprecia el sistema en el que vivimos los dominicanos.

Nuestra conversación con Rogelio se bifurcaba entre lo político y lo religioso. Después de todo, percibo que su proyecto no solo es religioso, sino que es también político y social. Él así lo admitió.

¿Cuál estrategia da más resultado, la de Gonzalo o la de Abinader?

Llegamos a este tema en nuestra conversación cuando dimos un giro hacia la política. Fue entonces cuando Rogelio se ocupó de recordarnos que él estudio Sociología en la UASD.

Recuerdo que cuando él asistía a clases, la matrícula completa de la Carrera de Sociología apenas era de unos 25 estudiantes. Son pocos quienes la estudian. Rogelio es uno de ellos.

El sacerdote, antes de presentar sus argumentos, se tornó pensativo, frunció el ceño y luego dejó brotar su percepción a partir de lo que él ve que está sucediendo en la sociedad.

Comentó que las encuestas presentaban a Luis Abinader como favorito para ganar las elecciones del cinco de julio.

Sin embargo, la crisis sanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 fue aprovechada por los estrategas de Gonzalo Castillo, el candidato oficialista, para modificar su actuación.

Rogelio percibe que la labor social de Gonzalo, quien regala gas licuado de petróleo, mascarillas, alimentos y, entre otras cosas, usa sus aviones para traer a República Dominicana varados en otros países, le han servido para tener un considerable repunte y prácticamente colocarse por encima de Abinader.

El religioso y sociólogo sostiene que las elecciones en República Dominicana “se ganan en los últimos tres días” y, en esa línea, es del criterio que es mucho más efectivo el programa de soluciones asistenciales de Gonzalo que apuntan “al estómago” de la gente, que el grito de “¡Se van!”.

-“Toda la vida he dicho que yo no creo en el sistema político dominicano; (entonces) ¿Voy a apoyar un político?”, dijo Rogelio.

Agregó que “yo toda la vida he dicho que yo no creo en las elecciones dominicanas.”.

Reiteró que “en absoluto” él no respalda a ningún candidato presidencial.

Resaltó que “yo, además de ser cura soy sociólogo y lo que he hecho es una reflexión, que es esta y lo digo con toda responsabilidad no apoyo a ningún candidato ni me interesa apoyar a nadie”.

“la reflexión que he hecho es la siguiente, y lo digo con toda responsabilidad: las encuestas daban muy (por arriba) a Luis Abinader. Pero, de repente, yo observo que (…) las eleccione se ganan en los últimos tres días. (…) observo que Gonzalo no arranca y, de repente, comienza a arrancar”.

Narró que vio en La Vega una fila de más de 500 metros de personas que buscaban GLP que le regalaba el equipo de Gonzalo.

Mencionó, además, que la gente de Gonzalo regala alimentos y usa los aviones “comprados con los dinero del pueblo” para trasladar a dominicanos varados en cualquier lugar.

Según Rogelio, los estrategas de Gonzalo “han hecho un estudio del pensar, de la idiosincrasia de este pueblo y han tomado al pueblo no como sujeto, sino como objeto y le están dando lo que el pueblo quiere oir y lo que el pueblo quiere recibir: cómoda, dádivas y cosas de esas… y de repente el tipo ha comenzado a despuntar”.

-“Mientras los otros están con el relajo de que “se van” , el equipo de Gonzalo les está dando “lo que el pueblo quiere recibir; comida, dádivas (…) eso es lo que yo he dicho”, dijo Rogelio.

La conversación trató, además, de otros temas, como su experiencia en medio de la crisis sanitaria, el proyecto religioso que adelante al margen de la iglesia romana y no desaprovechó la oportunidad para denunciar el “negocio” de las religiones tradicionales.

La entrevista íntegra está contenida en el vídeo que acompaña esta nota.