Rusia asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU

Ciudadoriental.com/Cinthia Polanco1 octubre, 2025

Rusia ostentará la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a partir de este 1 de octubre. Vasili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU, será el responsable de establecer la agenda a tratar este mes.

El país euroasiático releva así a Corea del Sur y será reemplazado por Sierra Leona en noviembre. La presidencia del consejo rota mensualmente entre sus miembros siguiendo el orden alfabético del nombre en inglés de los países que lo conforman.

