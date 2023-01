¿Sabe el Alcalde Manuel Jimenez el daño que les hacen sus defensores desequilibrados, carritos chocones o perros de ataques?

Por Jacobo Colon

Como si se tratara de una dictadura al estilo Trujillista a los moradores de Santo Domingo Este nos quieren obligar a decir que no hay basura, que desaparecieron los vertederos y que las calles están sin hoyos.

Debemos quedarnos callados ante el desorden del tránsito y las inundaciones que se producen cada vez que llueve por 10 minutos.

Estamos cuasi obligados a guardar silencio con el gran problema de insalubridad y suciedad de lugares como Villa Liberación donde más de 5 personas han muerto a causa del cólera.

¡Eso no se puede decir!

El que se atreva a denunciar el desastre en que está sumido este municipio se encuentra con una andanada de insultos, epítetos denigrantes, malas palabras, caricaturas difamatorias, llamadas telefónicas amenazantes, etc, etc, etc………

Para esta misión de sicariato moral al que denuncia se creó un grupo de carritos chocones, muchos cobran sueldos o tienen publicidad en el Ayuntamiento con la única encomienda de enfrentar a todo el que habla mal de la gestión.

Este conglomerado de choque que patrocina la administración del Ayuntamiento ha sido capaz de enfrentar con ofensas el más mínimo asombro de divergencia hacia la gestión de Manuel Jimenez, no hay una sola persona que se haya librado de los insultos del equipo de «Defensores irracionales enfermos de la causa de Manuelista»

Son tan osados que cuestionan y ofenden hasta a los Concejales que en pleno ejercicio de su labor de fiscalización se atreven a enfrentar la gestión de la Alcaldía, más de uno ha sido víctima de insultos y llamadas amenazantes.

¡Hasta a los Regidores! Ufffff.

Solo los que dicen «Sí señor o No señor» se han librado de ser llamados ladrones, estorcionadores, delincuentes o chantajistas, por este grupo de sicarios de la seudocomunicación en Santo Domingo Este.

Es incomprensible como el Alcalde Manuel Jimenez permite o patrocina este tipo de acción que les hace más daño que bien a su ya deteriorada gestión debido a que este grupo de «Defensores enfermos y carritos chocones» lo que consiguen es radicalizar a los opositores a la gestión del ASDE.

Asumiendo posiciones de más enfrentamientos cuando lo que debieran hacer es orientar, convencer y plantear sus puntos de vistas sin ofensas, pero entienden que la estrategia de denigrar moralmente al que denuncia puede amedrentar a los opositores.

Los Carritos chocones del Alcalde les hacen mal a la gestión porque con sus respuestas ofensivas y denigrantes dan a conocer una versión de Manuel que muchos no teníamos y por eso nos hacemos la pregunta;

¿Apoya Manuel Jimenez este tipo de defensa a su gestión?

Para los carritos chocones no existe la oposición, todo el que denuncia es «para chantajear o porque no le dieron lo de él» no tienen límites a la hora de actuar para defender, son capaces de todo, ¡Léanlo bien! de todo.

Van por un camino peligroso, ya algunas personas han sido atemorizados por estos seudodefensores, todo indica que el Alcalde Manuel Jimenez apoya y patrocina su accionar, si no ya ha debido llamar sus fuerzas de choques o fuerzas de ofensas.

Muy diferente a los «carritos chocones» actúa el director de Relaciones Públicas del ASDE, Jonathan Liviano.

Hace unos días hice una denuncia sobre el día de los reyes magos, los Carritos Chocones iniciaron la andanada de ofensas, pero su director nos escribió y nos dimos cuenta del error que cometimos, los perros de ataques debieran copiar de Jonathan Liriano.

Ahora me sentaré a esperar las palabras denigrantes de estos defensores enfermos, carritos chocones o perros de ataques, sé que vendrán, los estaremos esperando.

Sus nombres no han sido mencionados, pero el amigo lector sabrá a quien nos referimos cuando comiencen los ataques, a veces con notas de voz o con algún escrito en algún medio digital de poca monta, estamos preparados, los estamos esperando.