Por Leòn Felipe Rodrìguez

GUALEY, DN.- Los equipos Saltadores Adultos y Anotadores Mini-Basket se coronaron campeones del Torneo de Baloncesto 3×3, organizado por el Grupo Unido para Servir (GRUSERVIR) y la Escuela Deportiva y Cultural Eva, In Memorian al joven Henry De La Rosa de la comunidad Las Pozas de Gualey.

El torneo contó con el apoyo de la Fundación GRUSERVIR, que encabezan, las licenciadas Santa Rodrìguez Reyes de Calcaño, Génesis Rodrìguez Ávila , Yeimi Torres Nova e Isaías Fermín Pèrez, asimismo del INEFI, en la personas del licenciado Alberto Rodriguez, Rafael Pèrez (Cuchito),director de Deporte Escolar del Ministerio de Deportes y Recreación, los Comedores Económicos del Estado, en la persona del Sub-director, Rafael Castillo (Rafaelìn),el director de la Escuela EVA y la colaboración de la activista deportiva, Anny Santa.

Para coronarse campeón, el equipo Los Saltadores, integrado por, Jensy, Tato y Michael, derrotó en ronda regular al conjunto Los Taponeros con pizarra de 15 por 10 puntos, en fase de Semifinales, a sus opositores Canquiñeros de Gualey, con anotación 15 por 12 y en la Gran Final, se impusieron a Los Bloqueadores 21 a 17, quedando estos como Sub-campeones en la división Adultos.

En Mini-Basket, para llevarse el título de primer lugar, el conjunto Los Anotadores derrotó a su similares Los Rematadores 11 a 8 en Ronda Regular, en Semifinales, vencieron 11 a 5 puntos a los Tiradores y en la Serie Final se impusieron 15 por 10 a los Corredores, dejándolos en rol de segundones.

Además, de los equipos ganadores mencionados, en la división Mini-Basket, participaron los equipos Instructores, Defensores y Anotadores, mientras que en Adultos accionaron también los equipos, Gardeadores de la Poza, Pasadores de Gualey y Vencedores de la Poza 2.

El Torneo Basket 3×3, GRUSERVIR, EVA, Gualey, In Memoriam a Henry De La Rosa, fue coordinado por los comunitarios, Freddy Antonio Ramirez Quezada, Esther Yaritza Bens y Ana Kaira De La Rosa.