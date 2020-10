COVID-19 República Dominicana Confirmados: 125,913 Fallecidos: 2,234 Recuperados: 103,944 Activos: 19,735

Por Paúl Pimentel Blanco

Santo Domingo, República Dominicana.- El aspirante a miembro de la Junta Central Electoral (JCE), Samir Chami Isa, solicitó al Senado de la República otorgarle un voto de confianza y seleccionarlo como miembro titular de la Junta Central Electoral.

Samir Chami Isa, informó que tiene un amplio plan de trabajo que desarrollar en el Órgano de Elecciones en las áreas del Registro Civil, Administrativa y otras.

“No pertenezco a ningún partido político, siempre he luchado en favor de los mejores intereses del país como empresario y miembro de la sociedad civil organizada, me he caracterizado por actuar con respeto, rectitud, honestidad, imparcialidad, responsabilidad y transparencia”, expresó Chami Isa.

Entre los planes que Chami Isa tiene para la Junta Central Electoral están el de lograr que esta institución se convierta en una entidad sin trabas para que el ciudadano tenga acceso al Registro Civil y que logre ser un árbitro cada vez más competente que garantice procesos electorales más democráticos, libres e incuestionables y así contribuir con el fortalecimiento de la democracia.

También posee preparación, experiencia y conocimiento en los temas políticos electorales, por su carrera y por haberle tocado ser observador de numerosas elecciones; formó parte de la Coordinación General y la Comisión de Análisis Político de una prestigiosa organización de la sociedad civil.

“Si resulto ser electo como miembro titular de la JCE trabajaré enfocado en que predomine la transparencia, la rendición de cuentas; adecuar los servicios que ofrece la JCE a los nuevos tiempos, implementar tecnología de punta y que los miembros del pleno trabajen más hacia fuera, en contacto con la gente”, consideró el candidato.

Más sobre Chami Isa

Chami Isa ha recibido el respaldo de varias organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales lo han postulado como candidato a miembro de la Junta Central Electoral (JCE).

Samir Chami Isa es doctor en Derecho, posee un master en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, master en Diplomacia y Relaciones Internacionales, Derechos Humanos, entre otros.

Es director de Chami Isa Oficina de Abogados SRL, fue director del Departamento Legal de Industrias Nacionales y abogado de la Dirección de Cobros Legal del Banco De Reservas.

También ha tenido una destacada participación institucional siendo miembro de los Colegios de Abogados de RD y de Notarios. Además ha sido docente en la escuela para Cadetes Mayor General Jose Félix Hermina González, Policía Nacional, 2011-2020; así como de Derecho Civil, Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Samir Chami Isa es miembro activo de Participación Ciudadana-Movimiento cívico no partidista, desde el 2001, organización de la que fue coordinador general, 2009 y 2011.

También formó parte de la Federación Interamericana de Abogados, FIA; de la Comisión Legal en la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANJE; de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS; del Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio, AMCHAMDR; presidente del Subcomité Distrital de Ex becarios de la Gobernación Rotaria y miembro y ex presidente del Club Rotario Mirador, Santo Domingo.